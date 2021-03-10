ООН проведе засідання щодо ситуації в окупованому Криму

Джерело:МЗС України
Дмитро Кулеба разом з колегами з країн-партнерів візьме участь у засіданні щодо ситуації в окупованому Криму. Зустріч скликається державами-членами Ради Безпеки ООН.
Понад двадцять країн-членів Організації Об'єднаних Націй з різних регіонів світу, серед них і Україна, стали співорганізаторами цього заходу.
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12 березня глава МЗС Дмитро Кулеба разом з низкою міністрів та заступників міністрів закордонних справ країн-партнерів візьме участь у неформальному віртуальному засіданні високого рівня за формулою "Арріа" "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України",
– зазначили дипломати.
Захід має на меті посилити увагу Ради Безпеки ООН та міжнародного співтовариства до грубого порушення Росією міжнародного права та спроб легітимізувати окупацію Криму.
Учасники засідання обговорять: