ООН проведе засідання щодо ситуації в окупованому Криму

Дмитро Кулеба разом з колегами з країн-партнерів візьме участь у засіданні щодо ситуації в окупованому Криму. Зустріч скликається державами-членами Ради Безпеки ООН.

Понад двадцять країн-членів Організації Об'єднаних Націй з різних регіонів світу, серед них і Україна, стали співорганізаторами цього заходу.

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12 березня глава МЗС Дмитро Кулеба разом з низкою міністрів та заступників міністрів закордонних справ країн-партнерів візьме участь у неформальному віртуальному засіданні високого рівня за формулою "Арріа" "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України",

– зазначили дипломати.

Що відомо про мету засідання

Захід має на меті посилити увагу Ради Безпеки ООН та міжнародного співтовариства до грубого порушення Росією міжнародного права та спроб легітимізувати окупацію Криму.

Учасники засідання обговорять:

триваючу масштабну мілітаризацію Криму та регіону Чорного й Азовського морів;

порушення прав людини;

погіршення економічної та екологічної ситуації на півострові.

Окупація Криму Росією: коротко

У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.

Держави Заходу не визнали анексії Криму та ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.

Засідання у форматі "Арріа" щодо тимчасової окупації Криму є щорічним заходом, який проводить Україна разом з партнерами для привернення уваги до трагічних подій лютого – березня 2014 року.