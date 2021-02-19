Понад 13 тисяч загиблих: в ООН підрахували кількість жертв конфлікту на Донбасі

В Організації Об'єднаних Націй підрахували, що загалом від початку бойових дій на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. Крім того, ще приблизно 30 тисяч людей отримали поранення.

Таку інформацію Управління верховного комісара ООН із прав людини надало виданню у відповідь на запит.

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Скільки людей стали жертвами війни на Донбасі

За підрахунками ООН, загальна кількість загиблих та постраждалих внаслідок конфлікту на Донбасі за період з 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року становить 42 – 44 тисячі.

13,1 – 13,3 тисячі людей загинули , серед них щонайменше 3,3 тисячі цивільних, приблизно 4,1 тисячі українських військових та приблизно 5,7 тисячі членів озброєних груп;

, серед них щонайменше 3,3 тисячі цивільних, приблизно 4,1 тисячі українських військових та приблизно 5,7 тисячі членів озброєних груп; 29,5 – 33,5 тисячі отримали поранення, зокрема 7 – 9 тисяч цивільних, 9,7 – 10,7 тисячі українських військових та 12,7 – 13,7 тисячі членів озброєних груп.

Протягом усього періоду війни на Донбасі, на цивільних осіб припадає 25 – 26% від загальної кількості загиблих людей. Таким є співвідношення й поранень.

Однак за роки воно суттєво змінилося: з 33% у 2014 році до 4 – 5% у 2019 – 2020 роках,

– повідомили в ООН.

Там також зазначили, що до статистики смертей військових віднесли випадки, не пов'язані безпосередньо з воєнними діями. Зокрема, внаслідок необережного поводження зі зброєю, ДТП, хвороб під час служби в зоні конфлікту, вбивств та самогубств, які становлять приблизно 30% від загальної кількості.

Зверніть увагу Росії невигідно зараз приєднувати Донбас, – постпред України в ООН Сергій Кислиця