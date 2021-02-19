Понад 13 тисяч загиблих: в ООН підрахували кількість жертв конфлікту на Донбасі
В Організації Об'єднаних Націй підрахували, що загалом від початку бойових дій на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. Крім того, ще приблизно 30 тисяч людей отримали поранення.
Джерело:"Радіо Свобода"
Таку інформацію Управління верховного комісара ООН із прав людини надало виданню у відповідь на запит.
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Скільки людей стали жертвами війни на Донбасі
За підрахунками ООН, загальна кількість загиблих та постраждалих внаслідок конфлікту на Донбасі за період з 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року становить 42 – 44 тисячі.
- 13,1 – 13,3 тисячі людей загинули, серед них щонайменше 3,3 тисячі цивільних, приблизно 4,1 тисячі українських військових та приблизно 5,7 тисячі членів озброєних груп;
- 29,5 – 33,5 тисячі отримали поранення, зокрема 7 – 9 тисяч цивільних, 9,7 – 10,7 тисячі українських військових та 12,7 – 13,7 тисячі членів озброєних груп.
Протягом усього періоду війни на Донбасі, на цивільних осіб припадає 25 – 26% від загальної кількості загиблих людей. Таким є співвідношення й поранень.
Однак за роки воно суттєво змінилося: з 33% у 2014 році до 4 – 5% у 2019 – 2020 роках,
– повідомили в ООН.
Там також зазначили, що до статистики смертей військових віднесли випадки, не пов'язані безпосередньо з воєнними діями. Зокрема, внаслідок необережного поводження зі зброєю, ДТП, хвороб під час служби в зоні конфлікту, вбивств та самогубств, які становлять приблизно 30% від загальної кількості.
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