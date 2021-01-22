Онука постраждалого у пожежі в будинку престарілих розповіла, як дізналася про пожежу в пансіонаті. Крім того, вона пояснила чому віддала дідуся у незаконний заклад.

Документи пансіонату не перевіряла

80-річний Віктору Попов потрапив до пансіонату "Золотий час" у вересні 2020 року після того, як зламав шийку стегна. Про це "Суспільному" розповіла онука постраждалого Наталія.

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За словами жінки її дідусь перестав ходити, тож родичі вирішили звернутися до приватного пансіонату.

"Я чула про міський, тож одразу відмовилася. А цей нам порадили. Я приїхала, подивилась – мене все влаштувало. Було чисто, охайно, запаху не було", – сказала Наталія.

Вона розповіла, що була задоволена доглядом за дідусем. Однак останнім часом бувала у нього рідко – до пансіонату не пускали через карантин. "Ми телефоном не розмовляли з ним, я завжди спілкувалася з нянечкою – чудова жінка. Вона мене цілком влаштовувала. Дідусь завжди був поголений, чистенький. Одяг був чистий, постіль також".

За словами Наталії, під час оформлення дідуся до пансіонату, вона не звернула увагу на наявність документів.

Я документи ніякі не перевіряла, вони мені дали договір, який я прочитала. Я погодилась з їхніми умовами,

– розповіла онука постраждалого.

Вона додала: "Може, я й розуміла, що це незаконно, але мені нікуди було діватись".

Як дізналася про пожежу

Про пожежу у будинку престарілих жінці повідомили знайомі. Вона одразу ж почала дзвонити керівнику пансіонату. Однак той сказав, що не знає, куди повезли її дідуся.

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Згодом жінка зв'язалася з доглядальницею пана Віктора. Та сказала, аби Наталія не їхала на місце пожежі, бо "там нема, що робити".

Вона мені сказала, що він наче у лікарні №17. Сказала, що вони втратили листок, де записували кого куди відвезли,

– поділилася спогадами жінка.

Наталія подзвонила у приймальне відділення лікарні №17. Там їй підтердили, що дідусь перебуває у медзакладі.

За словами жінки, пан Віктор не знав, у якій лікарні перебуває. "Він не бачить нічого, він навіть не зрозумів що сталося. Наскільки я зрозуміла, його чи не найпершим витягли"

Онука постраждалого додала, що дідусь сказав їй, що з ним все добре і хай вона не переймається. Наразі чоловік перебуває у задовільному стані в лікарні.

Власники недогледіли

Наталія заявила, що не знає, що саме стало причиною займання: "Я не знаю. Напевно, власники не догледіли. Якщо причиною був ввімкнений обігрівач, то я чудово це розумію – щоб літні люди не змерзли".

Зверніть увагу! Внаслідок пожежі у будинку престарілих "Золотий час" загинуло 15 людей, ще 11 – постраждали. Більше про трагедію – читайте тут.