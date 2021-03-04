Щемлива історія з Чернівців: онкохворому Сашку, якого брали на патрулювання, вже ліпше
Розповідь про онкохворого Сашка з Чернівців зворушила Україну. Поліцейські, аби підтримати хлопчика з раком, взяли його із собою на патрулювання і подарували мініформу.
Джерело:МВС України
10-річному Сашкові спеціально на замовлення пошили форму патрульного і виготовили спеціальний жетон з його прізвищем. Навіть у важкому стані в реанімації, під апаратами, він не розлучався зі своєю шапкою поліцейського.
Ця історія Поліцейські у Чернівцях "взяли на службу" онкохворого хлопчика і здійснили його мрію
Сашкові стало краще
Волонтерка Марта Левченко, яка опікується Сашком та його мамою, подякувала управлінню поліції. Також зазначила: наразі він почувається значно краще. І допомогли в тому саме поліцейські:
Ця Служба, ця потрібність, дає йому сили і бачення себе у майбутньому. І поки ми шукаємо клініку, яка візьметься за порятунок Сашки, ця віра в свою супер силу поліцейського, тримає його,
– написала Марта Левченко.
Як Сашка патрульні взяли з собою на службу: дивіться відео
Історія онкохворого Сашка
- 10-річний Сашко Андрійчук має четверту стадію онкозахворювання. У хлопчика пухлина мозку з метастазами, діагноз – медуллобластома.
- Декілька років він хворіє і наразі лікарі не готові братися за його оперування.
- Спеціалісти кажуть, що допомогти йому вже не зможуть, тож мучити його хіміями і лікарняними стінами не бачать сенсу.
- Сашко уже не говорить і половина його тіла паралізована.
- Він разом із мамою живе у Міжнародному центрі підтримки "Місто добра", яким опікуюються волонтери.
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