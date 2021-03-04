Розповідь про онкохворого Сашка з Чернівців зворушила Україну. Поліцейські, аби підтримати хлопчика з раком, взяли його із собою на патрулювання і подарували мініформу.

10-річному Сашкові спеціально на замовлення пошили форму патрульного і виготовили спеціальний жетон з його прізвищем. Навіть у важкому стані в реанімації, під апаратами, він не розлучався зі своєю шапкою поліцейського.

Ця історія Поліцейські у Чернівцях "взяли на службу" онкохворого хлопчика і здійснили його мрію

Сашкові стало краще

Волонтерка Марта Левченко, яка опікується Сашком та його мамою, подякувала управлінню поліції. Також зазначила: наразі він почувається значно краще. І допомогли в тому саме поліцейські:

Ця Служба, ця потрібність, дає йому сили і бачення себе у майбутньому. І поки ми шукаємо клініку, яка візьметься за порятунок Сашки, ця віра в свою супер силу поліцейського, тримає його,

– написала Марта Левченко.

Як Сашка патрульні взяли з собою на службу: дивіться відео

Історія онкохворого Сашка