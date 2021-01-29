Україна має намір збудувати великий гірськолижний курорт у Карпатах для проведення зимової Олімпіади. З огляду на це очільник Офісу Президента Андрій Єрмак веде перемовини з інвестором із Австрії Гернотом Ляйтнером. І все б нічого, але його пов'язують з низкою одіозних українських політиків і виведенням грошей із українського Держбюджету.

Джерело: "Схеми"

Єрмак із Ляйтнером хочуть побудувати на Закарпатті "високогірний всесезонний спортивно-туристичний кластер "Боржава". Австрійця пов'язують із головою адміністрації президента-втікача Віктора Януковича – Сергієм Львочкіним, а також із екскерівником Держінвестпроекту Владиславом Каськівим.

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Каськів, Львочкіна та виведення грошей із Держбюджету: докладніше

Журналісти отримали доступ до листування Каськіва, а також особистих помічників і довірених осіб нардепів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних в період з 2014 по 2016 роки.



До освоєння бюджетних грошей задля скупівлі карпатських земель на приватні фірми може бути причетною й родина Льовочкіних / Колаж "Схем"

Ці листи свідчать що Льовочкіна була причетною до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH. Це одна з компаній, через яку, за версією офіційного слідства НАБУ, було виведено кошти з Державного бюджету, призначені на реалізацію проєкту "Олімпійська надія". Саме у цей час Держінвестпроектом керував Каськів.

Крім того, листування вказує на те, що Льовочкіна погоджувала трансфер коштів з компанії Teleferic через латвійський банк на рахунки її дочірніх українських фірм. Останні витрачали їх на скупку земель на полонині Боржава на Закарпатті – якраз там, де планували реалізувати проєкт "Олімпійська надія". Наразі ці землі арештовано в межах кримінальної справи НАБУ за фактом розкрадання бюджетних коштів Держінвестпроекту. Розслідування триває.



Як мільйони доларів з держбюджету перераховувались компаніям-нерезидентам, частина з яких виявилась підконтрольною наближеним до Каськіва / Інфографіка "Схем"

Подробиці співпраці Ляйтнера та Єрмака

Зрештою Офіс президента Володимира Зеленського відновив цей проєкт, і Єрмак у липні 2020 року прозвітував про успішні перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером. Той презентував на Банковій проєкт гірськолижного курорту в Боржаві.



Гернот Ляйтнер і його презентація в ОПУ проєкту гірськолижного курорту / Колаж "Схем"

Саме на Ляйтнера оформлено компанію Teleferic, включно з періодом, коли її рахунками управляли з офісу Льовочкіної. Але зараз ця компанія більше не є власником фірм, що скупили землю на Закарпатті. Замість неї, до структури власності ввели словацьку Carpathian Mountain Resort. Вона – теж формально оформлена на Ляйтнера.



Структура компанії Teleferic Holdings за правління Ляйтнера / Інфографіка "Схем"



Carpathian Mountain Resort – новий власник українських фірм, на які записано землі на Закарпатті: вона також належить Ляйтнерові / Інфографіка "Схем"

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Що про це кажуть у ОПУ

В Офісі Президента зазначили, що мовиться саме про залучення інвестицій, а не про проєкт державно-приватного партнерства.

"Весь переговорний процес українська сторона веде виключно із представником австрійської компаніїї Austrian Teleferic Holdings", – кажуть у представництві очільника держави.

Щодо інших питань, то в Офісі Президента наразі нічого не коментують.

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