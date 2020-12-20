З п'ятим президентом України Петром Порошенком шостий президент Володимир Зеленський співпрацювати не готовий. Щодо його політичної сили, "Європейської Солідарності", то за наявності хороших ініціатив депутати й так співпрацюють.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському виданню The New York Times. Серед іншого глава держави відповів і на питання про ймовірну співпрацю з опозицією.

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Журналісти запитали у Володимира Зеленського: як він збирається виконувати завдання в країні, якщо у "Слуги народу" немає вирішального голосу в Раді? І чи готовий він за необхідності співпрацювати з партією Порошенка?

Чи готові ми співпрацювати? Я не розумію – з ким? З олігархом Порошенком – не готовий співпрацювати,

– відповів Зеленський.

Щодо співпраці з політичною силою п'ятого президента України "Європейська Солідарність", Зеленський зауважив:

"Якщо в межах депутатського корпусу хтось пропонує якісь хороші ініціативи, то, я знаю, всі депутати між собою співпрацюють".

Все, що на благо України – окей. Все, що пов'язане з лобізмом або ризиками для України – я не готовий,

– запевнив глава держави.

Водночас Зеленський визнав, що на політику (і конкретно на депутатів) в Україні таки впливають великі фінансові групи й олігархи. Чимало є й таких, хто хотів би загальмувати реформи, які президент впроваджує.

Та попри все важливі закони у Верховній Раді народні обранці, і головно це саме "слуги народу", таки ухвалюють.

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