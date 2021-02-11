Олігархи впливають на економіку і політиків: євродипломат відповів, чому Україна не в ЄС

Європарламент оприлюднив доповідь щодо угоди про асоціацію Україна – Європейський Союз. Євродепутати жорстко розкритикували державу за корупцію та відсутність політичної волі для боротьби з олігархатом.

Євросоюз – це гарна наречена, з якою кожен хоче одружитись. Таку думку в ефірі висловив євродепутат Пятрас Ауштрявічюс.

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За його словами, повинен бути підписаний контракт з чіткими умовами. Тобто необхідно виконати всі принципи Євросоюзу:

політична демократія;

ринкова економіка;

верховенство права.

Олігархічний вплив

В Україні є групи, які перебувають під впливом конкретних багатих осіб. Саме це, як відзначив експерт, викликає сумніви в Євросоюзу. Якщо держава планує вступити в ЄС, це не може продовжуватись.

В Україні є олігархічний вплив на економічні рішення і на політиків,

– зазначив Ауштрявічюс.

Він додав: "Економіка, інформація і політика створюють образ типового східного олігарха, який не поєднується з майбутнім України".

Міністерство закордонних справ України привітало ухвалену Європейським парламентом доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію.

Також він наголосив, що питання членства України в ЄС підіймається. "Повільно, але Україна йде у правильному напрямку", – сказав євродипломат.