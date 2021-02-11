Олігархи впливають на економіку і політиків: євродипломат відповів, чому Україна не в ЄС
Європарламент оприлюднив доповідь щодо угоди про асоціацію Україна – Європейський Союз. Євродепутати жорстко розкритикували державу за корупцію та відсутність політичної волі для боротьби з олігархатом.
Джерело:24 канал
Євросоюз – це гарна наречена, з якою кожен хоче одружитись. Таку думку в ефірі висловив євродепутат Пятрас Ауштрявічюс.
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Чому Україна не в Євросоюзі
За його словами, повинен бути підписаний контракт з чіткими умовами. Тобто необхідно виконати всі принципи Євросоюзу:
- політична демократія;
- ринкова економіка;
- верховенство права.
Олігархічний вплив
В Україні є групи, які перебувають під впливом конкретних багатих осіб. Саме це, як відзначив експерт, викликає сумніви в Євросоюзу. Якщо держава планує вступити в ЄС, це не може продовжуватись.
В Україні є олігархічний вплив на економічні рішення і на політиків,
– зазначив Ауштрявічюс.
Він додав: "Економіка, інформація і політика створюють образ типового східного олігарха, який не поєднується з майбутнім України".
Також він наголосив, що питання членства України в ЄС підіймається. "Повільно, але Україна йде у правильному напрямку", – сказав євродипломат.
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