Голова партії "Голос" Кіра Рудик за 2020 рік віддала свій голос трохи менше ніж за 30 законопроєктів. Їй не сподобався бюджет на 2021 рік, закон про продовження особливого статусу Донбасу та підвищення мінімальної заробітної плати. Однак кожне своє рішення вона може аргументувати.

Також вона розповіла, хто фінансує "Голос" та прокоментувала результати партії на місцевих виборах. Про це читайте у "Перехресному допиті" з Кірою Рудик на 24 каналі.

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Про Держбюджет-2021 та фінансування "Голосу"

Пропоную почати одразу з гарячих тем. У нас був парламентський тиждень, ми голосували і за закон про відновлення роботи НАЗК, і за Держбюджет, і кадрові призначення. Власне, з Держбюджету пропоную і розпочати. Чому "Голос" не голосував за Держбюджет?

Тому що це поганий бюджет, ми його не підтримуємо. Не дивлячись на те, що у нас були спроби покращити його між першим і другим читанням і деякі з наших спроб були враховані, він все одно поганий для нашої країни. Бюджет передбачає величезний дефіцит і те, що нам знову треба буде знаходити гроші десь. Однак не передбачає, що хтось буде утискати паски, а це:

президент;

Офіс Президента;

Офіс генпрокурора;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і його відомство.

Тобто Верховна Рада урізала гроші в освіти, медицини, зарплати лікарів, але вона не урізала бюджет на МВС, на Офіс генпрокурора та Офіс Президента. Це особливо цинічно, тому що президент приходив з гаслами, що він максимально уріже гроші, які витрачають на нього та його команду. Він цього не робить.

Саме тому ми не підтримували цей бюджет. Ми вважаємо, що він є нереалістичним. Думаю, що приблизно в березні ми з вами повернемося до питання, коли уряд прийде і попросить його переглянути.

Верховна Рада 15 грудня схвалила Держбюджет-2021. Усе найважливіше про нього читайте у матеріалі 24 каналу.



Що передбачає Держбюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу

П'ята частина вашої фракції народних депутатів отримала з бюджету, з коштів платників податків, компенсацію проживання в Києві. То, можливо, вам варто з себе почати урізання державних бюджетних витрат? Можливо, відмовившись від цих виплат на проживання ваших депутатів у Києві?

А чотири з п'яти нашої фракції відмовилися від цієї компенсації, навіть не дивлячись на те, що вони приїхали з інших міст.

Дивіться повне інтерв'ю з Кірою Рудик: відео

Однак ви погодитесь, що звичайні громадяни України, які переїжджають працювати в інші міста або переїжджають працювати в Київ, оплачують собі житло, винаймаючи його просто з зарплатні. Людям з вашої фракції не вистачає депутатських зарплат для того, щоб винаймати собі житло?

Я б дуже хотіла змінити цю систему зараз для того, щоб максимальну кількість коштів, які ми можемо віддати людям, ми віддавали. І я впевнена, що у 2021 році законопроєкти, які є у партії "Голос", які спрямовані на те, щоб зменшити фінансування і Офісу Президента, і певних витрат народних депутатів, будуть прийняті.

Однак ми прийшли у Верховну Раду не тільки для того, щоб працювати над зарплатами і витратами депутатів. Ми прийшли саме для того, щоб працювати у Верховній Раді могли професіонали, і для того, щоб всі могли заробляти багато. Саме над цим ми й працюємо.



Кіра Рудик пояснила, чому "Голос" не підтримав бюджет-2021 / Фото 24 каналу

Ви зараз говорите про витрати на квартири або на оплату оренди квартири, а ми говоримо про мільярди, які закладені зараз на Офіс Президента, за які ми якраз і боремося, щоб депутати, які приїжджають з інших міст, могли сплачувати собі за оренду житла. Якщо нас не буде там, ніхто не буде за це боротися. Ви побачили, що майже всі інші фракції, крім "Голосу" і, здається, "Європейської солідарності", голосували за бюджет. Тобто всім це нормально. Ми єдині люди, які протестують проти цього, які відстоюють у парламенті інтереси простих людей.

Повертаємося до мільярдів, які закладені у бюджет. Власне, поганий бюджет – це не нова історія для України. Він щороку поганий, але всі погоджуються з тим, що бюджет – це про "хотєлки". І тут складається відчуття, що "хотєлки" "Голосу" та "ЄС" просто не врахували в цьому бюджеті.

Це неправда. Ми не беремо собі нічого з Держбюджету як партія. Ми не закладаємо якісь проєкти, які фінансуються з Держбюджету, тому що ми є опозицією і опозиція займається тим, що контролює владу.

Кіро, стоп. Скільки ваша партія отримала у 2020 році фінансування з Держбюджету?

Ми говоримо конкретно про соцеконом. І соцеконом ми не отримуємо.

Давайте озвучимо для наших глядачів, скільки конкретно ваша фракція отримала з Держбюджету коштів платників податків?

Це державне фінансування. Його передбачають для політичних партій. Це 33 мільйони гривень.

Правильно, 33 мільйони гривень. З них – 14,5 мільйона гривень за дотримання гендерних квот, а решта – за входження партії до парламенту.

Абсолютно. І знаєте, чому ми отримуємо ці кошти? Тому що нас не фінансують олігархи. В нас є виключно держфінансування, а також малі та середні підприємці, які нас підтримують. Саме це дає можливість нам бути незаангажованими та незалежними. Це єдиний спосіб зробити так, щоб наші партії в Україні працювали не на когось з олігархів.

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Подивіться на інші фракції в парламенті. Кожна з них відстоює інтереси якогось з олігархів, це по-перше. По-друге, ви навіть можете сказати, якого конкретного олігарха інтереси відстоює та чи інша партія. І їх спонсорують ці олігархи. І цей шлях – в нікуди, тому що люди приходять у парламент тільки для того, щоб працювати на конкретного олігарха.

У який спосіб і за які кошти ми повинні працювати на благо людей? Тільки за кошти цих самих людей, які ми отримуємо з державного фінансування.

Ви можете перевірити – ми найбільш прозора партія, яка публікує всі свої витрати, яка публікує всі свої надходження, яка не є власником жодного телеканалу і саме держпідтримка дає нам можливість працювати саме на людей.

Про олігархів "при владі"

Дуже добре, що ви зачепили тему олігархів. Якщо ви читали власну партійну програму, то там є таке слово "ключовою нашою ініціативою буде масштабна деолігархізація економіки України. Олігархи мають стати звичайними бізнесменами". Будь ласка, назвіть хоча б основні декілька кроків, які ви зробили в парламенті для того, щоб деолігархізувати Україну?

Законопроєкт 2110, який бореться з офшорами, ми прийняли на початку 2020 року. І от ми голосували за законопроєкт 4065, який також бореться з офшорами. Він вимагає, щоб олігархи, саме люди, які виводять гроші з України і тримають їх за кордоном, повідомляли про це і обкладали їх податками.

Це один з найважливіших законів, який вимагає і буде вимагати від "сильних світу цього" відкрити свої статки. І це є першим кроком для того, щоб їх вплив зменшився.

Чи проголосують його?

Його проголосували сьогодні. Представники всіх олігархів були проти того, щоб цей закон голосували. Там було дуже багато змін, він став набагато м'якшим, але все одно з кожним кроком ці зміни відбуваються.



Рудик зазначила, що "Голос" працює над деолігархізацією / Фото 24 каналу

Ми, на жаль, не можемо зробити диво і ніколи його не обіцяли, як, наприклад, Зеленський. Він казав, що навесні він вирішить проблему війни, корупції і економіки. Ми говоримо, що простих рішень не буває і будь-які зміни, які ми обіцяли в нашій програмі, або про які ми говоримо зараз, вони займуть багато років, починаючи із закінчення війни і закінчуючи деолігархізацією. Це все відбудеться, але ці кроки будуть розтягнуті у часі.

Власне, Томаш Фіала, Джордж Сорос та Віктор Пінчук – це 3 олігархи, яким приписують зв'язки з партією "Голос". Чому тут є така не зовсім довіра? Тому що партія "Голос" заявляє, що є кришталево чистою і чесною, але від самого початку не показала, хто вклався у її створення. Натомість оприлюднила фінансовий звіт лише у другому кварталі. І, власне, "Голос" пішов тим самим шляхом, що й більшість партій: збирав кошти не на рахунок виборчого фонду, а на поточний рахунок, уже потім переспрямовуючи їх на виборчий.

Ви говорите про парламентську кампанію. Я, на жаль, не була на той момент головою партії. Зараз я провела місцеву кампанію, яка буде зразковою у плані того, як ми звітуємо, що ми показуємо. Ми робимо 2 перехресних аудити, аби показати, як можна ефективно, чесно та прозоро провести місцеві вибори. Навіть попри те, наскільки вони складні щодо питань фінансування та розподілення виборчих фондів.

Про крісло мера Києва

Чому Кіра Рудик не пішла у мери Києва, а партія "Голос" зробила той самий, як на мене, неправильний крок – прийшла у парламент з Вакарчуком, а у мери Києва відправляла Притулу.

Притула з нами з парламентських виборів. Ідея відправити його кандидувати в мери Києва була у нас ще з жовтня 2019 року. Пам'ятаєте, коли всі думали, що будуть дочасні вибори у грудні? Але потім змінився Богдан на Єрмака, і вибори чомусь скасували, все перегралося. З тих пір у нас була ця ідея.

Довідка. Сергій Притула балотувався у мери Києва. За результатами він посів 3 місце і набрав 56 900 голосів. Його випередив чинний міський голова Віталій Кличко та кандидат від ОПЗЖ Сергій Попов.

Ми зробили певні заміри. Ви прекрасно розумієте, що які б у мене не були власні амбіції, коли ми робимо заміри мене та Притули, ми розуміємо, що для партії ефективнішим був він як кандидат. Він показав гарний результат.



Сергій Притула / Фото "Голос"

Який гарний результат показав Притула? Коли під час виборчої кампанії рейтинги соціологів давали йому 10%. Скільки він набрав у підсумку? Менше ніж 8%. Ви це вважаєте гарним результатом?

Я вважаю, що це хороший результат для людини, яка представляла ліберально-демократичний табір. Ми знаємо, що довіра до всіх мерів по всій країні так чи інакше зберігалася. Люди дуже рідко змінюють мера у часи кризи. Ми абсолютно розуміємо, що в часи кризи це – стабільність.

Так, у Кличка були всі шанси перемогти і ми вітали його з перемогою. Те, що Сергія сприймали як найкращу альтернативу саме не з проросійської, а проукраїнської гілки, я вважаю гарним результатом.

Мені здається, що у Притули не було якоїсь конкретної програми. Було багато заяв. Ну от, наприклад, "За Київ без заторів", "За Київ без напрягів".

Це була коротка кампанія, в яку ти не можеш дати велику кількість інформації про те, як саме ти будеш щось робити, змінювати. І кандидат в мери повинен говорити про високорівневі напрями своєї діяльності:

Київ буде їхати;

Київ буде дихати;

Київ буде розвиватися.

Команда, з якою йшов Сергій, яка вже працює в Київраді, зараз вже розшифровує та працює у цих конкретних напрямках. На жаль, транспортний напрямок нам не віддали. Але ми будемо займатися у Києві ІТ, освітою та великою кількістю екологічних ініціатив, з якими ми приходили.

Ви не думаєте, що ця коротка, як ви кажете, виборча кампанія у Києві на виборах мера сталася саме з вини Сергія Притули, який пізно прокинувся і оголосив про своє рішення таки боротися за крісло міського голови буквально за 2 місяці до самих виборів? Хоча про самі ці вибори ви знали точно раніше.

В мене для вас є гарний аналог. Хто розпочав найпершим київську кампанію? Подивімося на його результати. Це пан Пальчевський. Він, мені здається, ще з квітня завісив Київ своїми плакатами та бордами. І не лише Київ. А також почав активну інтернет-кампанію. Чи це йому допомогло? Ми прекрасно знаємо, що ні. Я пам'ятаю той розпач, з яким на Оболоні ще 3 дні після виборів перераховували.

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Тобто ви пропонуєте порівнювати результати "Голосу" з невдахами? Чи все ж таки з тими, хто досягнув успіху?

Ні. Ви почали з питання про те, що ми почали дуже пізно. А я кажу, що почати рано – це було не виграшною стратегією. Тому тут питання зовсім не в цьому.

А в чому тоді?

Це була достатньо коротка кампанія з мером, у якого є й була дуже велика довіра. Завданням Сергія, зокрема, було консолідувати правоцентристські ліберальні сили, які йшли разом з нами у списку. І люди, які відповідають нам за цінностями, підтримали саме Притулу.

Про результати "Голосу" на місцевих виборах

Як пройшли місцеві вибори у інших містах, на вашу думку?

В загальному – добре. Десь можна було краще, десь можна було гірше. У нас пройшли приблизно 350 депутатів у 12 областях. Ми йшли від Галичини і до Донеччини.

У Донеччині – це моя персональна втіха. У нас там 6 чи 7 депутатів у місцевих радах. Ви, думаю, дуже добре розумієте, що такі проукраїнські сили не набирають багато підтримки на Донеччині.

У нас Віктор Євпак, кандидат в мери Черкас, пройшов у другий тур. Він, на жаль, програв з невеликим відривом чинному меру Бондаренко.



Віктор Євпак / Фото "Голос"

У нас зайшло достатньо багато людей у ключові міста:

Київ;

Львів;

Рівне;

Черкаси.

Невже "Голос" привів до влади у місцевих радах багато людей? Ви задоволені взагалі результатами вашої місцевої кампанії?

Власне, я щойно сказала – ми привели 350 людей. Це хороший результат. Він міг бути кращим, міг бути гіршим. Я на цих виборах концентрувалася передусім на якості, а не на кількості.

Судячи з ваших заяв, ви були дуже задоволені. Процитую вас: "Головний результат місцевих виборів для партії "Голос" – вони фактично стали другим народженням нас як політичної сили з потужним представництвом у місцевих радах по всій країні". Згідно з офіційними даними ЦВК, "Голос" не увійшов навіть у першу десятку партій за кількістю обраних депутатів місцевих рад. І ви це називаєте потужним представництвом?

Так, звичайно. Подивіться на потужне представництво у нашому парламенті зараз. Хіба після цього у вас залишаються ще питання, що важливіше – кількість чи якість? Потужне представництво сьогодні (17 грудня – 24 канал) проголосувало за міністра Шкарлета. І він тепер буде офіційно працювати в уряді як затверджений міністр. Хіба це набагато краще, ніж мати найефективнішу фракцію у Раді, якою є фракція "Голосу"?

Про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, а також інші кадрові зміни – читайте незабаром у другій частині інтерв'ю з Кірою Рудик.