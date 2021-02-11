Дружина Шарія могла підробити меддовідку, щоб її зареєструвала ЦВК
Дружина одіозного Анатолія Шарія Ольга, яка брала участь у виборах до Верховної Ради в 2019 році, могла сфальсифікувати довідку, аби стати кандидаткою. Річ у тім, що однією з обов'язкових умов реєстрації на виборах, є проживання на території України протягом 5 років.
Джерело:Слідства.Інфо
У журналістів опинилася в розпорядженні довідка з німецької клініки про те, як нібито Ольга Бондаренко перебувала чотири роки на лікуванні в Німеччині. Цим вона могла змотивувати перед ЦВК свою відсутність в Україні.
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Довідка про лікування Ольги Шарій
Документ німецькою, а також нотаріально завірений переклад українською є у розпорядженні редакції "Слідства.Інфо". У ньому йдеться про те, що Ольга Бондаренко проходила обстеження у німецькій клініці 11 травня 2015 року і отримала три діагнози.
Серед іншого, у неї виявили проблеми зі спиною, які передбачали суттєві обмеження – наприклад, носіння корсету. Ользі також не рекомендували польоти на літаку або довготривалі подорожі на авто. Лікування тривало понад чотири роки.
Довідка з німецької клініки, видана Ользі Бондаренко / Зображення "Слідства.Інфо"
У той же час, як свідчать фото із соцмереж Ольги Шарій, протягом чотирьох років лікування вона активно подорожувала. Вона побувала у Москві, Римі, Парижі, Відні, Монако, Мадриді, Амстердамі та у інших містах.
Натомість, фото з України за цей період у Ольги відсутні.
Як ідеться на сайті ЦВК, Ольга Бондаренко, яка балотувалася до Верховної Ради у 2019 році, протягом 5 років проживала в Україні.
Відомості про кандидатку в депутати / Скриншот з сайту ЦВК
Клініка з "російським душком"
"Слідство.Інфо" наводить декілька аргументів, завдяки яким німецьку клініку Medcologne з Кельну можна пов'язати із Росією:
- сайт установи російськомовний
- серед партнерів клініки декілька установ з Росії.
- директор фірми – Михайло Хайтін, випускник Вищого військово-морського училища імені Фрунзе в Санкт-Петербурзі.
Журналісти зателефонували директру Хайтіну під виглядом клієнтів з України, яким треба терміново "закрити" медичною довідкою кількамісячну відсутність на роботі вигаданого посадовця.
Телефоном він переконав, що "може все" і вартість такої довідки – 1000 євро.
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