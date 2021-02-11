Дружина одіозного Анатолія Шарія Ольга, яка брала участь у виборах до Верховної Ради в 2019 році, могла сфальсифікувати довідку, аби стати кандидаткою. Річ у тім, що однією з обов'язкових умов реєстрації на виборах, є проживання на території України протягом 5 років.

У журналістів опинилася в розпорядженні довідка з німецької клініки про те, як нібито Ольга Бондаренко перебувала чотири роки на лікуванні в Німеччині. Цим вона могла змотивувати перед ЦВК свою відсутність в Україні.

Тим часом Партійці Шарія внесли 1,5 мільйона застави за підозрювану в держзраді

Довідка про лікування Ольги Шарій

Документ німецькою, а також нотаріально завірений переклад українською є у розпорядженні редакції "Слідства.Інфо". У ньому йдеться про те, що Ольга Бондаренко проходила обстеження у німецькій клініці 11 травня 2015 року і отримала три діагнози.

Серед іншого, у неї виявили проблеми зі спиною, які передбачали суттєві обмеження – наприклад, носіння корсету. Ользі також не рекомендували польоти на літаку або довготривалі подорожі на авто. Лікування тривало понад чотири роки.



Довідка з німецької клініки, видана Ользі Бондаренко / Зображення "Слідства.Інфо"

Зауважимо. Ольга Шарій балотувалася до парламенту влітку 2019 року. Вона була внесена до списку "Партії Шарія" під номером 2. Однак до Верховної Ради не потрапила, через те, що партія не набрала необхідних 5%. Її чоловіка, Анатолія Шарія, натомість не зареєстрували кандидатом, оскільки він не зміг надати доказів проживання в Україні протягом останніх 5 років.

У той же час, як свідчать фото із соцмереж Ольги Шарій, протягом чотирьох років лікування вона активно подорожувала. Вона побувала у Москві, Римі, Парижі, Відні, Монако, Мадриді, Амстердамі та у інших містах.

Натомість, фото з України за цей період у Ольги відсутні.

Як ідеться на сайті ЦВК, Ольга Бондаренко, яка балотувалася до Верховної Ради у 2019 році, протягом 5 років проживала в Україні.



Відомості про кандидатку в депутати / Скриншот з сайту ЦВК

Клініка з "російським душком"

"Слідство.Інфо" наводить декілька аргументів, завдяки яким німецьку клініку Medcologne з Кельну можна пов'язати із Росією:

сайт установи російськомовний

серед партнерів клініки декілька установ з Росії.

директор фірми – Михайло Хайтін, випускник Вищого військово-морського училища імені Фрунзе в Санкт-Петербурзі.

Журналісти зателефонували директру Хайтіну під виглядом клієнтів з України, яким треба терміново "закрити" медичною довідкою кількамісячну відсутність на роботі вигаданого посадовця.

Телефоном він переконав, що "може все" і вартість такої довідки – 1000 євро.