Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков зазначив 10 млн 451 тис. 753 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2020 рік. Втім його доходи суттєво знизилися: за 2019 рік він заробив понад 20 мільйонів гривень.

Так, заробітна плата Резнікова склала 10 мільйонів 436 тисяч гривень. Стільки грошей він отримав "за основним місцем роботи". Втім у декларації він має таких два і конкретні його заробітки за певні посади не зазначені.

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Декларація Резнікова

Зароблені гроші

Окрім зарплатні Резніков отримав 9 486 гривень страхових виплат.

4572 гривню "додаткового блага".

1396, 134 і 3 гривні процентів.

Дружина Юлія Зорій задекларувала 633 540 гривень гонорару.

Торік доходи Резнікова були вдвічі більшими. У декларації за 2019 рік він зазначив понад 21 мільйон гривень зарплатні.

Готівка і банківські рахунки

Прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій задекларував 236 тисяч гривень, 137 тисяч доларів і 3 520 євро на банківських рахунках.

255 тисяч євро готівкою.

Резніков позичив третій особі 1 мільйон 100 тисяч доларів .

. А ще на 279 тисяч гривень купив корпоративних прав.

Нерухомість віце-прем'єра

Резніков володіє двома квартирами площею 167,5 і 103,6 квадратних метрів в Києві .

. Має 33,33% ще однієї квартири в Києві, декілька земельних ділянок загальною площею 13 тисяч квадратних метрів в Київської області.

Орендує частину квартири на 90 квадратів в Козині Київської області.

Дружина володіє квартирою (44,3 кв. м) в Києві.

Також віце-прем'єр володіє трьома автомобілями:

AUDI А8 2012 випуску,

Volkswagen Amarok 2012 випуску,

Porsche Boxter 2003 року випуску,

причепом TIKI-TREILER 2009 року випуску,

баггі Kawasaki TERYX UTV 2010 року випуску

квадроциклом Kawasaki BRUTE FORCE ATV 2009 року випуску ,

дружина – автомобілем Mini Cooper Countryman 2011 випуску.

Крім того, Рєзніков вказав у декларації два мисливські карабіни і три годинники – Vacheron Constantin, Patek Philippe і Breguet.

Резніков є власником 28,27% акцій компанії Flings Advisors S.A. на Британських Віргінських островах і 28,27% компанії "Live Earth Ltd" там же.

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