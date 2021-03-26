Резніков задекларував понад 10 мільйонів грнивень доходу за рік
Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков зазначив 10 млн 451 тис. 753 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2020 рік. Втім його доходи суттєво знизилися: за 2019 рік він заробив понад 20 мільйонів гривень.
Джерело:НАЗК
Так, заробітна плата Резнікова склала 10 мільйонів 436 тисяч гривень. Стільки грошей він отримав "за основним місцем роботи". Втім у декларації він має таких два і конкретні його заробітки за певні посади не зазначені.
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Декларація Резнікова
Зароблені гроші
- Окрім зарплатні Резніков отримав 9 486 гривень страхових виплат.
- 4572 гривню "додаткового блага".
- 1396, 134 і 3 гривні процентів.
- Дружина Юлія Зорій задекларувала 633 540 гривень гонорару.
Готівка і банківські рахунки
- Прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій задекларував 236 тисяч гривень, 137 тисяч доларів і 3 520 євро на банківських рахунках.
- 255 тисяч євро готівкою.
- Резніков позичив третій особі 1 мільйон 100 тисяч доларів.
- А ще на 279 тисяч гривень купив корпоративних прав.
Нерухомість віце-прем'єра
- Резніков володіє двома квартирами площею 167,5 і 103,6 квадратних метрів в Києві.
- Має 33,33% ще однієї квартири в Києві, декілька земельних ділянок загальною площею 13 тисяч квадратних метрів в Київської області.
- Орендує частину квартири на 90 квадратів в Козині Київської області.
- Дружина володіє квартирою (44,3 кв. м) в Києві.
Також віце-прем'єр володіє трьома автомобілями:
- AUDI А8 2012 випуску,
- Volkswagen Amarok 2012 випуску,
- Porsche Boxter 2003 року випуску,
- причепом TIKI-TREILER 2009 року випуску,
- баггі Kawasaki TERYX UTV 2010 року випуску
- квадроциклом Kawasaki BRUTE FORCE ATV 2009 року випуску ,
- дружина – автомобілем Mini Cooper Countryman 2011 випуску.
Крім того, Рєзніков вказав у декларації два мисливські карабіни і три годинники – Vacheron Constantin, Patek Philippe і Breguet.
Резніков є власником 28,27% акцій компанії Flings Advisors S.A. на Британських Віргінських островах і 28,27% компанії "Live Earth Ltd" там же.
Що відомо про Резнікова
- Олексій Резніков народився 18 червня 1966 року у Львові.
- Після закінчення університету у 1991 році Олексій Резніков був співзасновником брокерської компанії "Галицькі цінні папери".
- У 2008 році до 2014 року Резніков був депутатом Київської міськради VI скликання. Обраний від Блоку Миколи Катеринчука.
- 19 червня 2014 року Олексія Резнікова обрали заступником міського голови (секретар Київської міськради).
- У 2017 році відповідав за проведення й організацію конкурсу "Євробачення" у Києві з боку КМДА.
- У 2019 році Президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у тристоронній контактній групі.
- 4 березня очолив Міністерство реінтеграції Донбасу.
- Детальну біографію читайте за цим посиланням.
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