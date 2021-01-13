Кабмін погодив призначення Олексія Кучера головою Державної регуляторної служби України. Раніше він очолював Харківську ОДА.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну 13 січня, пише 24 канал.

Важливо Олексій Кучер став новим головою Харківської ОДА: що про нього відомо

Раніше Кабінет Міністрів погодив звільнення очільника Харківської ОДА Олексія Кучера. Це відбулося під час засідання уряду 25 листопада.

Кучера призначили на посаду глави ХОДА трохи більше ніж рік тому. Він почав обіймати цю посаду на початку листопада 2019 року. Також Кучер брав участь у місцевих виборах 2020 року, представляючи партію "Слуга народу". Тоді він посів третє місце з результатом 7,24% голосів.

Кадрові питання

Також під час засідання Кабміну урядовці ухвалили рішення про інші кадрові зміни. Серед них: