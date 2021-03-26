Жодних піар-цілей щодо санкцій проти Медведчука РНБО не має, – Данілов

Рада нацбезпеки й оборони у лютому впровадила санкції проти Віктора Медведчука та інших проросійських посадовців. Секретар Олексій Данілов каже, що РНБО просто виконує свою роботу та стоїть на захисті національних інтересів.

Данілов відповів на критику, що РНБО нібито почала активну діяльність з початку року. За його словами, робота над санкціями тривала довший час відповідно до закону та стосувалась не лише кума Путіна, а й сотні інших людей.

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Люди чомусь сприймають те, що ми зараз робимо, як щось екстраординарне, але це наша планова робота. Ми з президентом Зеленським проговорюємо, які питання треба підняти. Насправді ухвалюється дуже багато рішень, нічого такого тут немає – практична рутинна робота,

– повідомив секретар.

Чому РНБО впровадила санкції без рішень суду

Данілов вважає, що щодо Медведчука звинувачення у фінансуванні тероризму є абсолютно законні та не порушують законодавство. Він пояснив, що їх ввели без рішення суду через проблеми в судовій системі України загалом.

Зеленський ставить завдання, що за три роки ми маємо "розгрести", щоб суд нарешті став судом. Адже у нас дивна ситуація – є подія, є провадження і оголошення підозри. І після цього справа може бути у суді рік, два, п'ять, а потім у будь-який день у ній ухвалять рішення.

– розповів Данілов.

Як РНБО приймає рішення

Секретар розповів, що робота РНБО відбувається під чітким контролем. Спочатку документи скеровують з СБУ, Кабміну, НБУ, Верховної Ради та президента України. Рада їх опрацьовує та виносить на голосування. Для ухвали рішення потрібна третина голосів, тобто 14 з 21.

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