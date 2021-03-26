Жодних піар-цілей щодо санкцій проти Медведчука РНБО не має, – Данілов
Рада нацбезпеки й оборони у лютому впровадила санкції проти Віктора Медведчука та інших проросійських посадовців. Секретар Олексій Данілов каже, що РНБО просто виконує свою роботу та стоїть на захисті національних інтересів.
Джерело:BBC News Україна
Данілов відповів на критику, що РНБО нібито почала активну діяльність з початку року. За його словами, робота над санкціями тривала довший час відповідно до закону та стосувалась не лише кума Путіна, а й сотні інших людей.
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Люди чомусь сприймають те, що ми зараз робимо, як щось екстраординарне, але це наша планова робота. Ми з президентом Зеленським проговорюємо, які питання треба підняти. Насправді ухвалюється дуже багато рішень, нічого такого тут немає – практична рутинна робота,
– повідомив секретар.
Чому РНБО впровадила санкції без рішень суду
Данілов вважає, що щодо Медведчука звинувачення у фінансуванні тероризму є абсолютно законні та не порушують законодавство. Він пояснив, що їх ввели без рішення суду через проблеми в судовій системі України загалом.
Зеленський ставить завдання, що за три роки ми маємо "розгрести", щоб суд нарешті став судом. Адже у нас дивна ситуація – є подія, є провадження і оголошення підозри. І після цього справа може бути у суді рік, два, п'ять, а потім у будь-який день у ній ухвалять рішення.
– розповів Данілов.
Як РНБО приймає рішення
Секретар розповів, що робота РНБО відбувається під чітким контролем. Спочатку документи скеровують з СБУ, Кабміну, НБУ, Верховної Ради та президента України. Рада їх опрацьовує та виносить на голосування. Для ухвали рішення потрібна третина голосів, тобто 14 з 21.
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