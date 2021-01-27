Я не закликав підтримувати Бойка, – Арестович пояснив свою скандальну заяву про ОПЗЖ

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пояснив свою неоднозначну заяву, яка викликала обурення в українців. Він не закликає підтримувати ОПЗЖ, але вважає, що треба знаходити принципи.

Джерело: "Що це було?" на 24 каналі

"Не можемо не звертати увагу на Бойка"

Він заявив: "Я не казав, що треба підтримувати Бойка. Я сказав, що ми не можемо не звертати на людину, яка має другий президентський рейтинг (за останніми даними КМІС, четвертий – 24 канал) і представляє 20% виборців України".

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Арестович вважає, що у партії "Опозиційна платформа – За життя" є люди, які мають проукраїнську позицію, але питання полягає в тому, що вони мають на увазі під Україною.

"Є патріотичне бачення України, а є бачення України так зване, яке Євген Мураєв називає "біло-синій діалог", тобто це діалог є "червоних директорів" – сильна промислова Україна, двомовна, яка захищає національні інтереси, але модель України зовсім інша. Я вам скажу, що вона вже не така проросійська, вона швидше – прорадянська", – сказав радник голови Офісу Президента.

"Треба знаходити принципи"

За його словами, "Слуга народу" представляє людей, які тримаються поміркованих позицій.

Є крайні праві – так звані патріотричні, яких збирає Порошенко, і є крайні ліві – яких уособлює Медведчук і Бойко. І ми зазнаємо інформаційних атак з обох боків. Але ситуацію насправді перебільшують обидві сторони,

– заявив Арестович.

Речник української делегації у ТКГ вважає, що президент представляє всіх виборців та додав: "Весь спектр діалогу, який є, має бути врахований – це і ОПЗЖ, як частина української демократії, і ми маємо знаходити принципи, аби будувати загальне благо".

Яка заява Арестовича обурила українців

Олексій Арестович на своїй фейсбук-сторінці написав: "Поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ – теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці". Окрім цього, він закликав людей перестати видавати "свій шматок громадськості" за всю українську громадськість.



Президентський рейтинг наприкінці січня 2021 / Інфографіка 24 каналу