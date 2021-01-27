Я не закликав підтримувати Бойка, – Арестович пояснив свою скандальну заяву про ОПЗЖ
Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пояснив свою неоднозначну заяву, яка викликала обурення в українців. Він не закликає підтримувати ОПЗЖ, але вважає, що треба знаходити принципи.
Джерело: "Що це було?" на 24 каналі
"Не можемо не звертати увагу на Бойка"
Він заявив: "Я не казав, що треба підтримувати Бойка. Я сказав, що ми не можемо не звертати на людину, яка має другий президентський рейтинг (за останніми даними КМІС, четвертий – 24 канал) і представляє 20% виборців України".
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