Восени 2020 року блогера Олексія Арестовича доволі несподівано призначили спікером української делегації у Тристоронній контактній групі. Своїм головним завданням він сам назвав "захист національних інтересів України". Втім, швидко виявилось, що погляди на цей процес пан Арестович має доволі нестандартні.

Біографія Олексія Арестовича

Актор на підхваті

Більшу частину свого дорослого життя Олексій Арестович був другорядним актором, що подекуди знімався в епізодичних ролях у серіалах сумнівної якості та близької до нуля цінності.

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Доволі довго найбільшим досягненням уродженця Грузії були ролі у серіалі "Повернення Мухтара-3" та "Повернення Мухтара-7", при чому він зіграв двох різних людей.

У вільний від роботи час Олексій Арестович крутився серед навколополітичної тусовки – був серед адептів відомого політичного провокатора Дмитра Корчинського, їздив до Росії на конвенти євразійців-дугінців та інших маргіналів. Саме через це на адресу Арестовича лунають звинувачення у приналежності до спецслужб, щоправда, підтверджень вони поки не знаходять.

Володар думок

Зірковий час Арестовича припав на Революцію Гідності. Тоді люди через недовіру до традиційних ЗМІ звернулись до соцмереж, в першу чергу – фейсбук, а там на них вже чекали диванні експерти, що подавали себе як втаємничені носії неймовірної істини, унікального досвіду та шалених знань. Так Арестович влився у когорту "експертних експертів" Нусса, Пономаря, Волоха та інших майстрів художнього слова з амбіціями пророків.

Воєнний експерт Арестович:

Після перемоги Революції Гідності чимало з них зробили кар'єру й пересіли з диванів у крісла депутатів або поповнили ряди чиновництва, але не Арестович. Він одразу не зумів монетизувати свою популярність у соцмережах й вона потроху зійшла нанівець. Після 2014 року Арестович згадав, що є військовим за освітою, іздив на фронт та намагався створити волонтерську мережу, потім ще трохи побув воєнним експертом та спеціалістом з усіх питань, а далі на деякий час зник з радарів.

Розчарування та новий старт

Розчарований у житті, Арестович у 2017 році повідомив у доволі снобістській формі своїм підписникам на фейсбуці, що тривалий час їх обманював, він не є патріотом України, а вважає себе прихильником глобальної меритократії чи ще чогось такого.

Я – не патріот. Причому, не тільки України, а й будь-якої національної держави, як такої. Я патріот "5-го проєкту", проєкту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського. Із сучасних діячів мені найближче Маск, людина, яка найбільш послідовно і активно проводить в життя проєкт перебудови соціосістеми „Людство“ в поліглобальний вимір. Тому "Кіборгів", я як і раніше вважаю за краще "Крізь терни до зірок", – казав він.

"На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-в, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу. Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферизму. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто – нецікаво. Саме тому, я повертаюся на ту мову, якою мені зручніше говорити", – продовжив він.

Якщо Ви – патріот, я поважаю Ваші погляди. Але мені сильно не подобається та версія патріотизму, на якій ми всі дружно поїхали. Якщо для патріотизму потрібно щось замовчувати, і когось придушувати, я в такому патріотизмі участі не беру,

– Олексій Арестович своїми словами переповідає знаменитий мережевий монолог "Того, що йде до річки".

Цей камінгаут мав деякий резонанс у "тусовці" та трохи потішив російські ЗМІ, які свого часу роздули з Арестовича легітимного представника "всеукраїнської військово-фашистської хунти", але доволі швидко про нього забули.

Арестович у 2018 році нарешті вирішив з теоретика перетворитись на практика й пішов воювати на Донбас – брав участь у боях з росіянами та їх проксі, за що отримав військові нагороди.

Призначення

Восени 2020 року, коли голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук призначив Арестовича своїм радником й зробив спікером з "повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та, насамперед, народу України". Також 1 грудня 2020 року голова Офісу Президента Єрмак призначив Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.

Олексій Арестович "повертається":

Після цього ставлення до Арестовича змінилося. Якщо раніше на "зашквари" дивилися лише як на не дуже розумні вчинки приватної особи у соцмережах, то нині він отримав статус офіційної та повноважної особи. На його слова почали звертати увагу, запрошувати на ефіри та дали право голосу. Олексій Арестович цим правом скористався й наговорив такого, що у менш підготовлених людей пов'яли б вуха. Ось лише деякі з його перлів.

Найвідоміші скандали за участю Олексія Арестовича

Люб'язність до пропагандистів Медведчука

У грудні 2020 року Арестович не побачив нічого злого у телеканалах агента впливу Росії в Україні Віктора Медведчука.

Вони не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють за законом. Ми вітаємо їх професійну діяльність. Інша справа, що деякі особи, користуючись їхніми можливостями, доносять викривлену, перекручену або упереджену інформацію,

– Арестович у коментарі "Громадському Радіо" пояснює свою позицію щодо пропагандистів Медведчука.

У тому ж коментарі Арестович визнав, що працює не в інтересах України, а на Офіс Президента.

Будь-яке медіа знає, що вони повинні надати дві точки зору. Моя задача – забезпечити другу, іншу точку зору. Коли звинувачують Офіс, я повинен забезпечити наявність іншого голосу,

– радник Єрмака про свою роботу.

Ці слова стали дороговказом для розуміння подальшої роботи Арестовича – він все менше займався захистом інтересів України й доволі швидко став штатним "захисником" ОП.

Повертаючись до Медведчука, варто нагадати, що Арестовича ловили на симпатіях до його партії – "ОПЗЖ".

І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ – теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці,

– написав Арестович у січні 2021 року та трохи побув Максом Бужанським.

Поширення російського фейку

З захистом інтересів України в Арестовича виходило дійсно не дуже. Майстер інформаційної війни, яким він себе вважає, повірив у російську пропаганду й 17 грудня 2020 року поширив російський фейк про загибель українського захисника начебто через алкоголь та наркотики.

До його честі, наступного дня Арестович знайшов у собі сили вибачитись за цей "зашквар". Втім, за вибаченням не послідувала відставка й Арестович продовжив "смалити".

Після цього почалося активне цькування Арестовича у соцмережах і публічному просторі. Обличчям її став Сергій Кривонос. Колишній заступник секретаря РНБО і технічний кандидат на виборах президента 2019 року прямо звинуватив нинішнього радника Єрмака у загибелі український військових.

Арестович ці закиди спростував й у відповідь почав атакувати вже самого Кривоноса. Оскільки справа була під Новий Рік – великого скандалу не сталося й про нього швидко забули.

Зустріч двох йокодзун: Гордон vs Арестович в ефірі каналу Ахметова:

Жіночий гуртожиток ПТУ

У 2021 році Арестович перепрофілювався та почав працювати по "Європейській Солідарності" та так званим "порохоботам", тобто мережив тролям, що діють в інтересах Петра Порошенка. Серед прибічників п'ятого президента було чимало майстрів обсценної лексики та неадекватних заяв – Арестович відповів їм тим самим й досяг в цьому успіху.

Доволі швидко Олексій Арестович зумів перевершити навіть визнаних майстрів цієї справи – Марусю Звіробій, Тараса Березовця, Софії Федини, Володимира В'ятровича, Матвія Ганапольського, Сергія Пояркова та Ірину Геращенко.

Остання натерпілась від Арестовича, мабуть, найбільше. Радник Єрмака почав "смажити" депутатку її ж зброєю. Зокрема, у пилу дискусії Арестович вдався до відвертого сексизму, коли визначив Геращенко як резидентку гуртожитку ПТУ.

Так, я звинувачую "ЄС" у тому, що ви працюєте у відповідності з російськими наративами… Я вже не раз говорив, як ви себе поводите, до чого ви скочуєтесь. Ви зовнішність Президента обговорюєте… не так бронежилет сидить, не так каска – ви ж до рівня жіночого гуртожитку опустилися ПТУшного такого в тому, що ви робите,

– тирада Олексія Арестовича в ефірі ICTV щодо деструктивної ролі "ЄС" та Ірини Геращенко особисто.

Після цих слів обурена Геращенко залишила ефір, а її колеги вимагали активно звільнення Арестовича, але не отримали нічого.

Арестович vs Геращенко:

Згодом Арестович додатково потролив партію Геращенко та вибачився перед гуртожитками за недоречне порівняння.

Нова атака на "порохоботів"

З самими "порохоботами" Арестович також особливо не чванився. Їх "експерт" назвав "помийними щурами".

Дятли, які кричать, що Зеленський "неправильно хоче в НАТО". Ви вже забули, як вчора кричали, що він – "ватник і хоче в РФ"? Щури помийні,

– заявив Арестович.

При цьому виникла цікава колізія, адже до свого призначення на відповідальну посаду Олексій Арестович був одним з критиків президент Зеленського. Він називав шостого президента України саме "ватником" у серпні 2019 року. Тоді на це не звернули уваги, але "стрілочка повернулася", коли Арестович став співробітником ОП. Втім, такого цінного кадра на Банковій вирішили не втрачати, а тому образу президента пробачили. Тим більше, що він перемикнувся на попередника Зеленського.

Експертна експертність від Олексія Арестовича:

Арестович продовжив роботу у форматі мережевого троля та став страшним сном для "порохоботів", адже відповідав їм їх же монетою. Він жартував про націоналізацію корпорації "Рошен" й змусив добряче понервувати прихильників мільярдера Порошенка. Втім, далеко не всі його жарти були дотепними, доволі часто радник переходив "червоні лінії" у спілкуванні.

Мовне питання

У березні 2021 року Арестович став фігурантом "мовного скандалу". Під його російськомовним дописом на фейсбуці один з відвідувачів зажадав аби той писав державною мовою. У відповідь Арестович довго не думав й "послав" коментатора за допомогою російської брутальної говірки.

На цьому Арестович не зупинився й продовжив відправляти туди ж решту своїх критиків.

Пан Арестович пояснює свою візію:

Такі дикі вчинки обурили критиків Арестовича, але, дуже схоже, що саме такої реакції він і чекав. Власне, цим і займаються мережеві тролі, нехай й у такому поважному статусі.

З іншого боку, вже ні для кого не є секретом, що "Мінський процес" є фікцією, так чому б його активним учасником не бути інтернетному тролю.