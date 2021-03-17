Я – не патріот: біографія та найгучніші скандали за участю Олексія Арестовича
Восени 2020 року блогера Олексія Арестовича доволі несподівано призначили спікером української делегації у Тристоронній контактній групі. Своїм головним завданням він сам назвав "захист національних інтересів України". Втім, швидко виявилось, що погляди на цей процес пан Арестович має доволі нестандартні.
Джерело:24 канал
Біографія Олексія Арестовича
Актор на підхваті
Більшу частину свого дорослого життя Олексій Арестович був другорядним актором, що подекуди знімався в епізодичних ролях у серіалах сумнівної якості та близької до нуля цінності.
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Доволі довго найбільшим досягненням уродженця Грузії були ролі у серіалі "Повернення Мухтара-3" та "Повернення Мухтара-7", при чому він зіграв двох різних людей.
У вільний від роботи час Олексій Арестович крутився серед навколополітичної тусовки – був серед адептів відомого політичного провокатора Дмитра Корчинського, їздив до Росії на конвенти євразійців-дугінців та інших маргіналів. Саме через це на адресу Арестовича лунають звинувачення у приналежності до спецслужб, щоправда, підтверджень вони поки не знаходять.
Володар думок
Зірковий час Арестовича припав на Революцію Гідності. Тоді люди через недовіру до традиційних ЗМІ звернулись до соцмереж, в першу чергу – фейсбук, а там на них вже чекали диванні експерти, що подавали себе як втаємничені носії неймовірної істини, унікального досвіду та шалених знань. Так Арестович влився у когорту "експертних експертів" Нусса, Пономаря, Волоха та інших майстрів художнього слова з амбіціями пророків.
Воєнний експерт Арестович:
Після перемоги Революції Гідності чимало з них зробили кар'єру й пересіли з диванів у крісла депутатів або поповнили ряди чиновництва, але не Арестович. Він одразу не зумів монетизувати свою популярність у соцмережах й вона потроху зійшла нанівець. Після 2014 року Арестович згадав, що є військовим за освітою, іздив на фронт та намагався створити волонтерську мережу, потім ще трохи побув воєнним експертом та спеціалістом з усіх питань, а далі на деякий час зник з радарів.
Розчарування та новий старт
Розчарований у житті, Арестович у 2017 році повідомив у доволі снобістській формі своїм підписникам на фейсбуці, що тривалий час їх обманював, він не є патріотом України, а вважає себе прихильником глобальної меритократії чи ще чогось такого.
Я – не патріот. Причому, не тільки України, а й будь-якої національної держави, як такої. Я патріот "5-го проєкту", проєкту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського. Із сучасних діячів мені найближче Маск, людина, яка найбільш послідовно і активно проводить в життя проєкт перебудови соціосістеми „Людство“ в поліглобальний вимір. Тому "Кіборгів", я як і раніше вважаю за краще "Крізь терни до зірок", – казав він.
"На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-в, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу. Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферизму. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто – нецікаво. Саме тому, я повертаюся на ту мову, якою мені зручніше говорити", – продовжив він.
Якщо Ви – патріот, я поважаю Ваші погляди. Але мені сильно не подобається та версія патріотизму, на якій ми всі дружно поїхали. Якщо для патріотизму потрібно щось замовчувати, і когось придушувати, я в такому патріотизмі участі не беру,
– Олексій Арестович своїми словами переповідає знаменитий мережевий монолог "Того, що йде до річки".
Цей камінгаут мав деякий резонанс у "тусовці" та трохи потішив російські ЗМІ, які свого часу роздули з Арестовича легітимного представника "всеукраїнської військово-фашистської хунти", але доволі швидко про нього забули.
Арестович у 2018 році нарешті вирішив з теоретика перетворитись на практика й пішов воювати на Донбас – брав участь у боях з росіянами та їх проксі, за що отримав військові нагороди.
Призначення
Восени 2020 року, коли голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук призначив Арестовича своїм радником й зробив спікером з "повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та, насамперед, народу України". Також 1 грудня 2020 року голова Офісу Президента Єрмак призначив Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.
Олексій Арестович "повертається":
Після цього ставлення до Арестовича змінилося. Якщо раніше на "зашквари" дивилися лише як на не дуже розумні вчинки приватної особи у соцмережах, то нині він отримав статус офіційної та повноважної особи. На його слова почали звертати увагу, запрошувати на ефіри та дали право голосу. Олексій Арестович цим правом скористався й наговорив такого, що у менш підготовлених людей пов'яли б вуха. Ось лише деякі з його перлів.
Найвідоміші скандали за участю Олексія Арестовича
Люб'язність до пропагандистів Медведчука
У грудні 2020 року Арестович не побачив нічого злого у телеканалах агента впливу Росії в Україні Віктора Медведчука.
Вони не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють за законом. Ми вітаємо їх професійну діяльність. Інша справа, що деякі особи, користуючись їхніми можливостями, доносять викривлену, перекручену або упереджену інформацію,
– Арестович у коментарі "Громадському Радіо" пояснює свою позицію щодо пропагандистів Медведчука.
У тому ж коментарі Арестович визнав, що працює не в інтересах України, а на Офіс Президента.
Будь-яке медіа знає, що вони повинні надати дві точки зору. Моя задача – забезпечити другу, іншу точку зору. Коли звинувачують Офіс, я повинен забезпечити наявність іншого голосу,
– радник Єрмака про свою роботу.
Ці слова стали дороговказом для розуміння подальшої роботи Арестовича – він все менше займався захистом інтересів України й доволі швидко став штатним "захисником" ОП.
Повертаючись до Медведчука, варто нагадати, що Арестовича ловили на симпатіях до його партії – "ОПЗЖ".
І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ – теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці,
– написав Арестович у січні 2021 року та трохи побув Максом Бужанським.
Поширення російського фейку
З захистом інтересів України в Арестовича виходило дійсно не дуже. Майстер інформаційної війни, яким він себе вважає, повірив у російську пропаганду й 17 грудня 2020 року поширив російський фейк про загибель українського захисника начебто через алкоголь та наркотики.
До його честі, наступного дня Арестович знайшов у собі сили вибачитись за цей "зашквар". Втім, за вибаченням не послідувала відставка й Арестович продовжив "смалити".
Після цього почалося активне цькування Арестовича у соцмережах і публічному просторі. Обличчям її став Сергій Кривонос. Колишній заступник секретаря РНБО і технічний кандидат на виборах президента 2019 року прямо звинуватив нинішнього радника Єрмака у загибелі український військових.
Арестович ці закиди спростував й у відповідь почав атакувати вже самого Кривоноса. Оскільки справа була під Новий Рік – великого скандалу не сталося й про нього швидко забули.
Зустріч двох йокодзун: Гордон vs Арестович в ефірі каналу Ахметова:
Жіночий гуртожиток ПТУ
У 2021 році Арестович перепрофілювався та почав працювати по "Європейській Солідарності" та так званим "порохоботам", тобто мережив тролям, що діють в інтересах Петра Порошенка. Серед прибічників п'ятого президента було чимало майстрів обсценної лексики та неадекватних заяв – Арестович відповів їм тим самим й досяг в цьому успіху.
Доволі швидко Олексій Арестович зумів перевершити навіть визнаних майстрів цієї справи – Марусю Звіробій, Тараса Березовця, Софії Федини, Володимира В'ятровича, Матвія Ганапольського, Сергія Пояркова та Ірину Геращенко.
Остання натерпілась від Арестовича, мабуть, найбільше. Радник Єрмака почав "смажити" депутатку її ж зброєю. Зокрема, у пилу дискусії Арестович вдався до відвертого сексизму, коли визначив Геращенко як резидентку гуртожитку ПТУ.
Так, я звинувачую "ЄС" у тому, що ви працюєте у відповідності з російськими наративами… Я вже не раз говорив, як ви себе поводите, до чого ви скочуєтесь. Ви зовнішність Президента обговорюєте… не так бронежилет сидить, не так каска – ви ж до рівня жіночого гуртожитку опустилися ПТУшного такого в тому, що ви робите,
– тирада Олексія Арестовича в ефірі ICTV щодо деструктивної ролі "ЄС" та Ірини Геращенко особисто.
Після цих слів обурена Геращенко залишила ефір, а її колеги вимагали активно звільнення Арестовича, але не отримали нічого.
Арестович vs Геращенко:
Згодом Арестович додатково потролив партію Геращенко та вибачився перед гуртожитками за недоречне порівняння.
Нова атака на "порохоботів"
З самими "порохоботами" Арестович також особливо не чванився. Їх "експерт" назвав "помийними щурами".
Дятли, які кричать, що Зеленський "неправильно хоче в НАТО". Ви вже забули, як вчора кричали, що він – "ватник і хоче в РФ"? Щури помийні,
– заявив Арестович.
При цьому виникла цікава колізія, адже до свого призначення на відповідальну посаду Олексій Арестович був одним з критиків президент Зеленського. Він називав шостого президента України саме "ватником" у серпні 2019 року. Тоді на це не звернули уваги, але "стрілочка повернулася", коли Арестович став співробітником ОП. Втім, такого цінного кадра на Банковій вирішили не втрачати, а тому образу президента пробачили. Тим більше, що він перемикнувся на попередника Зеленського.
Експертна експертність від Олексія Арестовича:
Арестович продовжив роботу у форматі мережевого троля та став страшним сном для "порохоботів", адже відповідав їм їх же монетою. Він жартував про націоналізацію корпорації "Рошен" й змусив добряче понервувати прихильників мільярдера Порошенка. Втім, далеко не всі його жарти були дотепними, доволі часто радник переходив "червоні лінії" у спілкуванні.
Мовне питання
У березні 2021 року Арестович став фігурантом "мовного скандалу". Під його російськомовним дописом на фейсбуці один з відвідувачів зажадав аби той писав державною мовою. У відповідь Арестович довго не думав й "послав" коментатора за допомогою російської брутальної говірки.
На цьому Арестович не зупинився й продовжив відправляти туди ж решту своїх критиків.
Пан Арестович пояснює свою візію:
Такі дикі вчинки обурили критиків Арестовича, але, дуже схоже, що саме такої реакції він і чекав. Власне, цим і займаються мережеві тролі, нехай й у такому поважному статусі.
З іншого боку, вже ні для кого не є секретом, що "Мінський процес" є фікцією, так чому б його активним учасником не бути інтернетному тролю.
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