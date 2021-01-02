Пішла з життя волонтерка та оперна співачка Олександра Тарасова в суботу, 2 січня. Жінка була інфікованою коронавірусом, хвороба протікала дуже важко.

Що відомо про смерть Тарасової

Про смерть Олександри Тарасової стало відомо зі соцмереж. Зокрема, у твітері написав про це ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

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Після хвороби пішла з життя чудова людина Саша Тарасова.

Спочатку - волонтер в «Крилах Феніксу». Потім - робота з ветеранами в МінСоцПолітики.

Саша відрізнялась своєю безкомпромісністю у відстоюванні інтересів наших захисників.

RIP pic.twitter.com/819kueI5FI — Георгий Тука (@tuka_george) January 2, 2021

Потрібна фінансова допомога

Про те, що Тарасова померла також написала у фейсбуці інша волонтерка Лілія Блохіна. Жінка просить допомогти зібрати гроші.

Що відомо про хворобу Тарасової

Оксана Шевченко 24 грудня писала у фейсбуці, що хвороба Олесандри Тарасової протікала дуже важко. Вона лежала в лікарні й перебувала на дихальних апаратах.

Потрібні кошти на підтримку всієї родини. Діти самі не впораються з фінансовими проблемами. Всі знають, яких коштів потребує ця хвороба. Саша сама виховує двох дітей,

— додала Шевченко.