Померла Олександра Тарасова – оперна співачка та волонтерка
Пішла з життя волонтерка та оперна співачка Олександра Тарасова в суботу, 2 січня. Жінка була інфікованою коронавірусом, хвороба протікала дуже важко.
Що відомо про смерть Тарасової
Про смерть Олександри Тарасової стало відомо зі соцмереж. Зокрема, у твітері написав про це ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.
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Потрібна фінансова допомога
Про те, що Тарасова померла також написала у фейсбуці інша волонтерка Лілія Блохіна. Жінка просить допомогти зібрати гроші.
Що відомо про хворобу Тарасової
Оксана Шевченко 24 грудня писала у фейсбуці, що хвороба Олесандри Тарасової протікала дуже важко. Вона лежала в лікарні й перебувала на дихальних апаратах.
Потрібні кошти на підтримку всієї родини. Діти самі не впораються з фінансовими проблемами. Всі знають, яких коштів потребує ця хвороба. Саша сама виховує двох дітей,
— додала Шевченко.
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