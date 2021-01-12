Нардеп Олександр Дубінський – один з оточення нардепа Андрія Деркача, проти кого США ввели санкції через втручання у вибори американського президента. Яким чином Дубінський втручався у вибори, про пов’язані з політиком скандали та його статки читайте далі.

Дубінський став відомим завдяки своїй програмі "Гроші" на 1+1. У 2019 році пройшов у Раду від "Слуги народу". Чимало політичних оглядачів вважають Дубінського представником групи впливу олігарха Ігоря Коломойського. Чим він займався раніше, чому приховував майно і в які скандали потрапляв – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Біографія

Олександрові Дубінському 38 років. Він народився у Києві, закінчив столичну школу №187. Здобув три освіти: закінчив технікум, Інститут харчових технологій за спеціальністю "Бухгалтерія і аудит" і КПІ як "інженер-електрик".

На початку 2000-их, коли йому було 18 років, займався бізнесом: працював продавцем мобільних телефонів на Караваєвих дачах. До роботи його залучив брат близького друга. У 23 вже мав магазини і власні приміщення, які здавав в оренду. Тоді ж почалася його журналістська кар’єра: він почав працювати у газеті "Экономические известия".

Журналіст

З 2004 до 2009 працював у "Экономических известиях" і став відомим журналістом з тем економіки. Три роки поспіль: у 2007, 2008, 2009 – ставав найкращим фінансово-економічним журналістом країни за результатами конкурсу "Премія ділових кіл PRESSzvanie". У 2008 році Дубінський став найкращим банківським журналістом за версією Національного банку України.

З 2009 року вів блоги на сайті "Української правди". Проте з часом редакція видання почала вважати, що його дописи є необ’єктивними. Останній блог було опубліковано в середині 2015 року.



Олександр Дубінський вів блог на "Українській правді" / скриншот сайту

Протягом року працював головним редактором KyivWeekly. Після звільнення перейшов на "1+1". У 2010 році став креативним продюсером департаменту журналістських розслідувань "1+1". У 2014 році – ведучим програми "Гроші". З 2012 року на каналі "1+1" почала виходити програма "Українські сенсації" під керівництвом Дубінського.

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У квітні 2017 року запустив персональний сайт-блог Dubinsky.Pro. З травня 2017 року активно веде відеоблог на YouTube. На своїх відео Дубінський критично висловлюється про політику в Україні, її діячів, а також своєрідно ставиться до культури та історії. Так, наприклад, він назвав гасло "Слава Україні!" нацистським, а його використання в українській армії – маразматичним.

Особисте життя

Був одружений з піар-менеджеркою Лесею Цибко. Пара розлучилася. Дітей немає.



Леся Цибко – ексдружина Олександра Дубінського / Фото з фейсбук-сторінки Лесі Цибко

Вибори 2019

На позачергових виборах до Верховної Ради балотувався за 94 округом від партії "Слуга народу". Це округ у Київській області, в який входять міста Васильків, Обухів і відповідні райони. Основним суперником на окрузі для Дубінського був Ігор Кононенко, який є правою рукою і другом Петра Порошенка.

На виборах були зареєстровані ще 2 кандидати зі співзвучним прізвищем – Вадим і Максим Дубинські.

З великим відривом на окрузі переміг Олександр Дубінський.

Дубінський – член партії "Слуга народу" та голова Київської обласної організації. У вересні Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики делегував Дубінського до конкурсної комісії з відбору незалежних членів наглядових рад державних банків.



На окрузі було зареєстровано двох Дубинських / Скриншот з сайту ЦВК

Скандал з декларацією

У 2019 році, коли Дубінський став нардепом, політик відмовився оприлюднювати свою декларацію. Казав, що зробить це навесні 2020 року.

У цьому році (2019, – 24 канал) я не зобов'язаний її подавати. Були дострокові вибори, тому за законом не зобов'язаний подавати декларацію. Я дуже законослухняна людина, і подам її в 2020 році,

– сказав нардеп від "Слуги народу".

Проте журналісти "Наших грошей" провели розслідування і з'ясували, що на той час Дубінський володів 24 квартирами та 17 автомобілями. Частина з них були записані на матір та колишню дружину. Причому у матері до 2016 року єдиним офіційним джерелом доходу була пенсія. Значна частина власності в столиці у матері з'явилася у рік виборів (2019).

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Статки Дубінського

У травні 2020 році Дубінський нарешті опублікував свою електронну декларацію. Проте не вказав у ній дружину, планував ділити з нею майно в суді. Нардеп узагалі залишив порожньою графу "інформація про членів сім'ї". Це означає, що в нього не має бути офіційної дружини та малолітніх дітей, разом із ним ніхто не має проживати.

На той час, за даними сайту "Судова влада", дружина депутата подала до суду позов про поділ спільного майна подружжя.

В декларації Дубінський вказав лише 1 квартиру в Києві на 149,3 квадрата. Депутат відзначив, що припинив володіння або користування 3 квартирами та часткою у ще одній. Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп переписує нерухомість на матір.

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Також у декларації вказані 10 земельних ділянок, але деякі з них збігаються за адресою, площею або вартістю. Тож, ймовірно, мовиться про поділені на частини ті самі 6 ділянок, про які раніше дізналися журналісти.

Дубінський володіє будинком на 79,6 квадрата в Києві та будує 2 дачі в області. У 2019 році він також придбав гараж.

При цьому Дубінський під кінець 2019 року позбувся 4 машин. Як писали ЗМІ – теж переписав на маму. Наразі в самого депутата є вже згадані "мамині" Toyota Land Cruiser і 2 Mercedes, плюс – ще один, а також Porsche Carrera.



Унікальний Mercedes-Benz W123 230 CE Дубінського (1981 року випуску) / Скриншот з відео

Із інших цінностей – 10 годинників, 3 одиниці мисливської зброї, 2 карабіни і рушниця, 3 торгові марки.

Дубінський також задекларував свою особисту охорону. За свою безпеку депутат заплатив 360 тисяч гривень фірмі "Секьюрайті". Однією з власників цієї фірми є "Укрнафта", яка наполовину належить структурам, близьким до Коломойського. Співробітники "Секьюрайті" охороняють, зокрема, нафтопроводи.

Сукупний дохід Дубінського за 2019 рік, без урахування авто-"подарунків" від мами, склав 5,9 мільйона гривень. Від телеканалу "1+1", де раніше працював, він отримав загалом 1,15 мільйона гривень – це зарплата, роялті та "додаткове благо".

Також Дубінський заробив на продажі невказаного майна. А найбільше, понад 4 мільйони, Дубінському заплатила "за відступлення права вимоги" фінансова компанія "Альфа Крос". Це компанія, якій передали свої частки в "1+1" кілька колишніх працівників телеканалу, в тому числі, Дубінський, після походу в політику.

У грошових накопиченнях Дубінського вказано 2,7 мільйона гривень, 105,7 тисячі євро та 400,7 тисячі доларів. Найюільші суми в іноземних валютах депутат зберігає в готівці.

Скандали з Дубінським

Скандали з журналістами

Олександр Дубінський відомий епатажністю та різкими висловлюваннями.

Так, вже будучи нардепом, він обізвав "опудалом" політолога Миколу Давидюка та образив 24 канал, який опублікував висловлювання цього експерта. Давидюк в ефірі 24 каналу висловив думку, що президент Володимир Зеленський мав би вибачитися за вчинок обраного нардепом від "Слуги народу" Максима Бужанського та Дубінського. Адже Бужанський обізвав "тупою вівцею" журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич. А Дубінський підтримав відповідний допис Бужанського іронічним висловлюванням.

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Також він глузував із колеги, знявши відео про те, як журналіст відмовляється від кави та чекає на коментар на холоді. Посміятися нардеп вирішив над Сергієм Андрушком з "Радіо Свобода", у якого був конфлікт з прессекретаркою президента Зеленського Юлією Мендель. Тоді вона відштовхнула його від глави держави.

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У сесійну залу на засідання Верховної Ради, яке транслюється на багатьох всеукраїнських каналах, Дубінський приходить у футболках з нецензурними написами. З цього епатажного вчинку Дубінський також отримує зиск: він організував продаж таких футболок у своїй онлайн-крамниці.



Дубінський в одній зі своїх футболок / Фото з сайту онлайн-крамниці Дубінського

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Дубінський також назвав іноземного журналіста "бродячою твариною" через фото зустрічі тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука та голови Офісу Президента Андрія Єрмака в одному зі столичних ресторанів. Дубінський також висловив обурення роботою журналіста у своєму пості на фейсбук-сторінці. У ньому ж депутат назвав "Радіо Свобода" одіозним і пустопорожнім, а журналістів видання – "тупими і брехливими".

У липні 2020 року Дубінський у своєму телеграм-каналі звернувся до шеф-редакторки видання "Бабель" Катерини Коберник:

Катю, у мене запитання. Вітаю. А от ви пишете х*йню, що мене привезли на джипі на міст, а я там пересів на велосипед – ви впевнені в цій х*йні? Чи хочете, щоб я вас трусами по обличчю відшмагав?

Позов Супрун

7 травня 2019 року ексочільниця МОЗ Уляна Супрун подала позов до суду на Дубінського про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Супрун звинуватила Дубінського в поширенні неправдивої інформації після програми про розкрадання державних коштів.

На початку листопада 2019 року суддя Солом’янського суду Києва відмовила у задоволенні позову.

Перевірка на детекторі брехні

Олександр Дубінський проходив тест на поліграфі через ймовірні хабарі, які могли отримати члени фінансового комітету Верховної Ради.

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Коротко про цю справу:

Ці хабарі нардепи могли брати за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2047-Д).

11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми : Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк. Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.

Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка. Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечили, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".



Дубінський зустрічався з адвокатом Трампа Руді Джуліані, який перед виборами президента США шукав компромат на Байдена / Фото з телеграм-каналу Дубінського

Інші скандали

У серпні 2019 Дубінський виправдовував вчинок дружини прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу – кидання на підлогу хліба в аеропорту "Бориспіль" – тим, що попередня українська влада нібито героїзувала посібників нацистів.

– тим, що попередня українська влада нібито героїзувала посібників нацистів. У червні того ж року Дубінський виклав у фейсбук фото, на якому він перебував у компанії зі скандально відомими в Україні Андрієм Портновим і Ігорем Гужвою.

У листопаді 2019 року Дубінський через соцмережі грубо обматюкав тодішнє керівництво НБУ та публічно звинуватив Валерію Гонтареву, Якова Смолія та Катерину Рожкову в злодійстві. Такий вчинок депутат зробив після того, як керівництво НБУ подало до суду позов проти Дубінського про захист ділової репутації.

та публічно звинуватив Валерію Гонтареву, Якова Смолія та Катерину Рожкову в злодійстві. Такий вчинок депутат зробив після того, як керівництво НБУ подало до суду позов проти Дубінського про захист ділової репутації. У липні 2020 року Дубінський брутальним та лайливим чином висловився проти одноголосного рішення Держкіно надати фінансування фільму "Носоріг" Олега Сенцова, що виграв пітчинг у 2012 році та не був реалізований через арешт режисера.

проти одноголосного рішення Держкіно надати фінансування фільму "Носоріг" Олега Сенцова, що виграв пітчинг у 2012 році та не був реалізований через арешт режисера. Згідно з розслідуванням Bihus.Info, саме Дубінський організував створення фейку про роботу повій під час Євромайдану.

У грудні 2020 року Дубінський назвав членів уряду "тупими долббами" через введення карантину вихідного дня.

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Плівки Деркача та санкції США

У грудні 2020 року суд зобов’язав генпрокурорку Ірину Венедіктову відкрити справу про держзраду проти Дубінського та Деркача. Рів у тім, що в 2019 році Деркач разом із Дубінським провели пресконференцію та заявили про необхідність розслідування нібито міжнародної корупції, яка пов’язана з Джо Байденом та українськими громадськими організаціями. Однак інформацію нардепи не підтвердили жодними фактами.

У травні 2020 року Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито свідчать про вплив тоді ще ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого українського президента Петра Порошенка. Нардеп переконував, що записи отримав від журналістів-розслідувачів, а розмови записував буцімто сам Порошенко.

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У США заявили, що ці плівки були відредагованими та назвали їх публікацію втручанням у вибори. Згодом США ввели санкції проти Деркача, а ще пізніше – проти низки інших причетних до цього скандалу українських політиків та ЗМІ. Дубінський назвав санкції проти себе тимчасовими незручностями.