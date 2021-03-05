Росія буде зруйнованою, як і СРСР, – Турчинов розповів, як Україні повернути Крим

Олександр Турчинов зауважив, що Росія вважає себе спадкоємцем Радянського Союзу, тому її чекає така ж доля. Це станеться раптово, але Україні треба бути готовою до цього.

Колишній голова Верховної Ради Олександр Турчинов наголосив, Крим був і буде українською землею. Він назвав Росію "колесом на глиняних ногах", що неодмінно буде зруйнованим.

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Аналогія з СРСР

На його думку, це станеться навіть попри ядерний потенціал Росії та її агресивні плани, мільйонну армію і сучасну зброю. Він провів аналогію, що СРСР був зруйнований "буквально на очах всього світу, коли навіть світ цього не очікував" і зазначив, що так буде і з Росією.

Вони себе вважають спадкоємцями Радянського Союзу, і їх очікує доля СРСР. У 1990-х роках ніхто не чекав, що Союз може зникнути, але це відбулось дуже швидко,

– заявив Турчинов.

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Колишній спікер парламенту вважає, що для того, аби отримати наші території, безумовно, Україна повинна бути потужною. Він назвав головні фактори, у яких необхідно розвиватись Україні. Зокрема, мовиться про економічний розвиток держави.

Турчинов наголосив, що у цій сфері є певна проблема, бо з жовтня 2019 року в нас є перманентна економічна криза, системне падіння обсягів виробництва. "Нам треба це "переламати", відновити керованість нашої держави", – наголосив він.

Політик пояснив, що необхідно відновити єдиний дипломатичний антиросійський фронт, який був створений у 2014 – 2015 роках.

Не треба шукати компроміс, а посилювати тиск на Росію, посилювати санкції та економічні обмеження. Це, безумовно, прискорить руйнацію цієї "чорної" імперії зла, якою вона (Росія – 24 канал) була і залишається зараз,

– заявив Турчинов.

На його думку, також дуже важливим напрямком розвитку є потужні збройні сили, які мають найсучаснішу зброю. Цим, за словами політика, треба системно і професійно займатись.

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