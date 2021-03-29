Тупицький оскаржуватиме указ Зеленського у суді

Днями Володимир Зеленський скасував указ президента-втікача Віктора Януковича про призначення на посаду голови КСУ Олександра Тупицького. Сам Тупицький заявив, що навіть попри указ Зеленського, він і досі є главою Конституційного Суду.

Ба більше, Тупицький планує оскаржувати указ президента Зеленського у суді. Він позиватиметься до Верховного суду.

Важливо Тупицький скликає спецзасідання КСУ через своє звільнення

За словами Тупицького, попри указ президента, він досі глава Конституційного суду, оскільки рішення про звільнення судді ухвалює тільки КСУ на спеціальному засіданні.

Я буду його (указ президента – 24 канал) оскаржувати у Верховному суді. Я вважаю його протиправним та незаконним. Вся аргументація є у скарзі, яку я направлю в суд найближчим часом,

– сказав Тупицький.

Раніше представник Володимира Зеленського в КСУ Федір Веніславський запевнив, що це рішення є законним і виданим в рамках повноважень президента.

Хто такий Олександр Тупицький? Тупицький став суддею КСУ ще у травні 2013 року



Зараз Тупицького підозрюють у наданні неправдивих свідчень та в підкупі свідка. Зокрема, 19 січня 2021 року Тупицький став суддею КСУ ще у травні 2013 року з легкої руки Януковича . До того він працював звичайним суддею першої інстанції. Тупицький віддячив Віктору Януковичу за своє призначення, проголосувавши за рішення, яке дозволило президенту-втікачу узурпувати владу.Зараз Тупицького підозрюють у наданні неправдивих свідчень та в підкупі свідка. Зокрема, 19 січня 2021 року слідчі ДБР повідомили йому про підозру. Тупицького відсторонили від виконання посадових обов'язків до 28 березня.

27 березня Зеленський скасував указ Віктора Януковича від 14 травня 2014 року. Мовиться про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.