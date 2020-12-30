Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький у 2020 році пройшов шлях від "роялю у кущах" до "мавпи з гранатою". Його демарш зупинив й так не надто швидкі реформи та нагадав, що вся система державної влади (не лише судова її гілка) не працює належним чином, а ті державні мужі, які мали б за це відповідати, займаються в кращому випадку – недалеким саботажем, в гіршому – державною зрадою.

Олександр Тупицький раптово став одним з головних персонажів української політики року, що минає. Щоправда, зі знаком мінус. Що відомо про скандального голову Конституційного Суду України – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Біографія Олександра Тупицького

Олександр Тупицький народився на Черкащині 28 січня 1963 року. Після служби в армії Сашко пішов на завод, але робота фрезерувальника йому не дуже пасувала, тому він вирішив вчитися далі. Для здобуття вищої освіти Тупицький обрав дуже не простий виш – Харківський юрінститут імені Дзержинського (нині – Харківська юракадемія імені Ярослава Мудрого). Цей ВНЗ готував прокурорів та суддів для радянської влади й потрапити туди було важко – треба було бути відмінником з бездоганною біографією, або членом комуністичної партії, або мати рекомендацією спецслужб.

Олександр Тупицький закінчив правознавчий факультет та за розподіленням поїхав у 1988 році до Донецька – стажером у місцеву прокуратуру. Перспективний молодик доволі швидко освоївся на Донбасі й почав робити кар'єру. За кілька років Тупицький став старшим слідчим прокуратури Куйбишевського району Донецька. У 1992 році Тупицький робить вирішальний для своєї кар'єри крок – залишає прокуратуру та стає судовим розпорядником, а у наступному році – суддею Куйбишевського району.

Це були буремні (а для декого – й золоті) часи первісного нагромадження капіталу на Донбасі – головними фігурами того часу були легендарні Євген Щербань та Ахать Брагін, а також його молодший партнер Рінат Ахметов та ще багато цікавих та не менш культових персонажів.

Фігурант "плівок Мельниченка"

Саме у якості судді Куйбишевського району Олександр Тупицький вперше здобув загальнодержавну славу. Він став фігурантом так званих "плівок майора Мельниченка" – про його доволі скромну персону говорили президент Кучма та тодішній губернатор Донеччини Янукович. Розмова стосувалась справи соратника опонента Кучми на виборах Олександра Мороза адвоката Сергія Салова, який видав газету з фейковим повідомленням про смерть Кучми від алкогольної інтоксикації. Того це дуже роздратувало й він вимагав від Януковича вжити заходів щодо судді Тупицького, який не дуже поспішав "саджати" адвоката-жартівника.

Олександр Тупицький на сторожі "законності" / Фото пресслужби КСУ

Саме під час цієї розмови Кучма видав фразу-мем, що характеризувала не лише Тупицького, але, на жаль, і суддівський корпус держави взагалі.

Подаємо уривки тієї епічної бесіди (нагадаємо, що спілкувались у березні 2000 року між собою гарант Конституції та губернатор):

Кучма : Крутив ваш суд якийсь, а потім повернув справу й сказав, що треба розглядати не як "поширення" (неправдивих відомостей – ред.), а як образу президента. Вони ж покидьки, твої судді. Я тепер маю їхати до них й давати свідчення. Ти візьми того суддю (Тупицького – ред.), бл…, за яйця, нехай повисить одну ніч.

: Крутив ваш суд якийсь, а потім повернув справу й сказав, що треба розглядати не як "поширення" (неправдивих відомостей – ред.), а як образу президента. Вони ж покидьки, твої судді. Я тепер маю їхати до них й давати свідчення. Ти візьми того суддю (Тупицького – ред.), бл…, за яйця, нехай повисить одну ніч. Янукович : Зрозумів. Ми розберемося.

: Зрозумів. Ми розберемося. Кучма : Судді взагалі бл...ді

: Судді взагалі бл...ді Янукович : Ну, вони покидьки. Голова суду у мене там ненадійний. Його потрібно міняти.

: Ну, вони покидьки. Голова суду у мене там ненадійний. Його потрібно міняти. Кучма: Ну, ти ж розумієш.. міняти, допоки система така, що... Ну, я думаю, нині ви розберетеся, щоб він на все життя запам'ятав.

Виходячи з подальших подій, варто припустити, що відповідна робота с Тупицьким людьми Януковича була проведена якісна – суддя змінив думку й адвокат Салов отримав 5-річний тюремний строк (умовний, але все ж таки 7 місяців пробув у СІЗО на час слідства та судового процесу). Згодом вирок Тупицького скасував Європейський суд з прав людини, але кар'єрі судді це жодним чином не зашкодило.

За два роки після легендарної розмови Кучми з Януковичем "ненадійного голову суду" Анатолія Тарана поміняли. Новим став у листопаді 2002 року… Олександр Тупицький. Призначено його була наказом президента Кучми, а губернатор Донеччини перебрався до Києва та очолив Уряд.

Поки зірки донецької юриспруденції Ренат Кузьмін, Геннадій Васильєв, Віктор Татьков та інші слідом за Януковичем перебиралися до Києва, Тупицький довго лишався у Донецьку, але незабаром прийшов і його час. У 2009 році він залишає цю посаду після 7 років головування та йде на підвищення – до апеляційного господарського суду Донецька. Згодом попрацював головою Львівського та Дніпропетровського апеляційних господарських судів (про останнє місце роботи в Тупицького лишились не найкращі спогади, які стали приводом для появи крилатого виразу – про нього далі).

Переїзд до Києва

У 2013 році Олександр Тупицький перебирається до Києва – за квотою Януковича та протекцією судді КСУ В'ячеслава Овчаренка. 15 травня він стає суддею Конституційного Суду. Суддя КСУ призначається строком на 9 років. Тупицький увійшов до неформальної групи, яку журналісти назвали "більшість Януковича", втім, йому непогано жилось й при президентові Порошенку.

Більшість Януковича у КСУ – дивіться сюжет "Схем":

У вересні 2019 року Тупицький став головою КСУ. Цьому призначенню передувала складна підкилимна гра. 14 травня – за тиждень до інавгурації президента Зеленського судді КСУ голосують за зняття свого голови Станіслава Шевчука та призначення Наталі Шаптали (Тупицький залишився першим заступником). Шевчук сам назве це інтригами президента Порошенко та прямо звинуватить того у спробі конституційного перевороту.

Безумовно, що за цим злочином стоїть головний вигодонабувач Порошенко, який прикладає усі зусилля задля утримання влади шляхом збереження контролю над головними державними інституціями, – написав 14 травня 2019 року Шевчук на фейсбуці.

Нова голова КСУ Шаптала попрацювала на посаді лише 4 місяці й у вересні через закінчення 9-річної каденції пішла з посади. Новим головою було обрано Олександра Тупицького.

За роботою / Фото пресслужби КСУ

Конституційна криза

З призначенням Тупицького та настанням 2020 року КСУ з доволі тихого та скромного осередку забезпечення верховенства права та Конституції України перетворився на шаленого ньюзмейкера, що раз за разом почав продукувати скандальні рішення, що фактично почали знищувати підвалини української держави. Варто визнати, що судді КСУ не виносили відверто незаконних рішень, а лише користалися лакунами у законодавстві та нюансами трактувань положень Конституції.

Судді Тупицькому не відмовити у почутті стилю / Фото пресслужби КСУ

Ні для кого не секрет, що закони в України прописані напрочуд "криво", а приказка про те, що "закон як дишло"... надзвичайно точно характеризує вітчизняну юридичну систему. Саме слідування літері закону, а не його духу призвело до конституційної кризи, занепокоєння західних партнерів України, паралічу судової системи та фактичній зупинці антикорупційного законодавства.

Виходу з кризи наразі немає – 29 грудня 2020 року президент Зеленський зробив унікальний прецедент та відсторонив Тупицького від повноважень строком на 2 місяці. За цей час українська влада має придумать, як полагодити те, що не працює. Факультативним завданням буде визначити – в чиїх інтересах діють пан Тупицький та інші судді КСУ, адже сумнівів у їх ангажованості практично не існує.

Обмін досвідом / Фото пресслужби КСУ

Доброчесність

Згідно вимог закону, суддею КСУ може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності.

Якщо щодо стажу та освіти питань до Тупицького нема, то з "високими моральними якостями" є проблеми. Це доводили матеріали прослуховування судді, що їх здійснювала СБУ.

Плівки Тупицького – абетка корупції:

У грудні 2020 року "Схеми" оприлюднили фрагменти записів прослуховування судді, вони датовані 2018 роком. З цих матеріалів стало відомо, що правник займався суддівськими аферами, шахрайством й взагалі є ще тим корупціонером (слідству вдалося виявити факт злочинної співпраці с колегою суддею Татьковим, що нині переховується від правосуддя, а ще вважається кумом Януковича). Власне, про це можна здогадатись з чималих статків його родини. Втім, цікаве навіть не це, а пряма мова поважного голови КСУ, яка знову ж таки повертає до класичного кучмівського спостереження про "покидьків".

На цих плівках Тупицький багато чого наговорив, торкнувся також і своєї біографії, зокрема часу перед призначенням до КСУ.

І мене відправили у Дніпропетровськ. Де я просидів на "підсосі". Тому що Дніпропетровськ – там лише такі реєстри – і х*й копійку хто дає, все йде нагору і вже зверху ці всі реєстри зводяться, така ситуація. Я не надто був задоволений цією ситуацією. Звісно ж, коли Овчаренко мені запропонував перейти до Конституційного суду – то ніби мені особливо нічого було втрачати. Зате доля зіграла іншу – хорошу річ, – суддя про складнощі роботи в Дніпрі.

Фраза про "х*й копійку хто дає" стала мемом та пішла в народ.

Також Тупицький розповів, чому почав вважати себе безсмертним.

При ось цих усіх люстраційних питаннях Конституційний суд став найбільш захищеним стосовно цього станом на цей час. Щоб нас притягнути до чогось, потрібно що? Дванадцять голосів суддів КС з викликом генерального (прокурора – ред.) і з вивченням матеріалів справи. Ось якщо 12 суддів КС проголосують за здачу суддів, тоді він піде кудись в інше місце. Але це треба вже, я не знаю, що треба зробити, щоб 12 суддів проголосували, – Тупицький про власну недоторканість.

Декларація і статки судді Тупицького

Суддею бути престижно та надзвичайно вигідно. Так, інколи можуть "підвісити за щось", але здебільшого – все ок. В цьому переконує декларація Олександра Тупицького. В ній зафіксовані чималі статки. Наприклад, котеджний будинок на майже 500 метрів квадратних (на заповідному Жуковому острові у Києві). За оцінками Bihus.info, така хатинка коштує приблизно 1 мільйон доларів.

На сторожі законності / Фото пресслужби КСУ

Втім, маєток зареєстровано на третю особу – такого собі Сергія Левченка, що за прикладом героя казки “Про зайчика та лисичку” пустив пожити до себе суддю Тупицького. Крім того, у судді є квартира на 200 квадратів у елітному ЖК "Новопечерські Липки". Його сусідами є теща колишнього прем'єра Гройсмана (той завстидався записувати свою квартиру на себе), Потап і Настя Каменських, колишній голова МВС Захарченко (нині – у бігах) та багато інших представників “нової еліти”. Квартира вартістю приблизно в 20 мільйонів гривень записана на мати судді за традицією українських можновладців.

Влітку 2019 року Тупицький став латифундистом – він разом з тещею (донецькою аптекаркою) придбав кілька ділянок землі під Києвом й на цій території вибудував собі маєток.

Дружина судді Ольга Тупицька їздить на BMW X6 білого кольору, а її чоловік – на службовій Toyota Camry з "номерами прикриття".

Елітна нерухомість та незаконне майно в Криму – що є та чого нема в декларації судді Тупицького:

Але найцікавішою власністю Тупицького є маєток під Ялтою, в нині окупованому росіянами Криму. Він придбав його раніше (в 2005 році), але розширював угіддя вже за окупантів – у 2018 році отримав у власність ще одну ділянку біля цього маєтку площею 126 квадратних метрів. Оборудка була оформлена згідно законодавства окупантів і податки були сплачені в бюджет держави-агресора. Ба більше, суддя приховав цей факт у своїх деклараціях, а коли завдяки журналістським розслідуванням, він став надбанням громадськості, піднявся великий скандал. Втім, суддівський імунітет голови КСУ дозволяє Тупицькому не надто перейматись через це.

Маєток Тупицького в окупованому Криму / Фото "Схем"

Каденція Тупицького мала завершитись навесні 2022 року, але є всі підстави вважати, що пан суддя може закінчити її достроково (втім, не факт, що це буде зроблено законно й не матиме наслідків). А новий 2021 рік він зустріне у вимушеній відпустці.