Зеленський повернув Запоріжжю голову ОДА часів Ющенка
Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації. Одночасно з цієї посади звільнили Віталія Боговіна.
Указ про призначення Олександра Старуха опублікований на сайті Офісу Президента України.
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Така ротація в президентській команді пов'язана з тим, що попередній голова ОДА Віталій Боговін за підсумками місцевих виборів став депутатом Запорізької обласної ради. Самі ж місцеві депутати обрали його головою.
Що відомо про Олександра Старуха:
- Це відомий у Запоріжжі політик. Він народився саме в місті козацької слави в 1973 році (нині йому 47 років).
- За фахом Олександр Старух є істориком. Працював у Національному заповіднику "Хортиця", Запорізькому державному університеті й Інституті української археології та джерелознавства імені Грушевського.
- З 2006 року почав працювати в команді тогочасного президента України Віктора Ющенка. Спершу в його секретаріаті, а у 2008 році став головою Запорізької ОДА.
- Після приходу до влади Віктора Януковича Олександр Старух повернувся до наукової діяльності, а згодом очолив обласну організацію партії "Батьківщина".
Олександр Старух / Фото "Прав/Да"
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