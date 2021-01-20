Колишній шоумен та ведучий Олександр Скічко стане очільником Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідне призначення підтримали урядовці.

Рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 20 січня, пише 24 канал.

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Промова Скічка під час засідання уряду

Олександр Скічко анонсував залучення інвестицій у переробну промисловість сільського господарства Черкащини. Ще одним напрямком його роботи буде питання меліорація і зрошення земель у регіоні.

Зауважимо, що Скічко став четвертим головою ОДА за часів президенства Володимира Зеленського.

Хто раніше очолював Черкаську ОДА

Попередника Сергія Сергійчука президент звільнив напередодні Нового року, він пропрацював на посаді приблизно 3 місяці.

президент звільнив напередодні Нового року, він пропрацював на посаді приблизно 3 місяці. Його ж попередник Роман Боднар очолював область трохи більше за 9 місяців.

очолював область трохи більше за 9 місяців. До цього трохи більше за 2 місяці областю керував Ігор Шевченко.

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