У 2019 році шоумен Олександр Скічко несподівано став народним депутатом, у 2020 очікувано не став мером Черкас, а у 2021 – знову несподівано – має всі шанси стати головою Черкаської ОДА, так званим "губернатором". І це все у неповні 30 років.

20 січня 2021 року Кабмін вирішив, що кандидатура 29-річного Олександра Скічка – те що треба Черкащині, а тому вирішив рекомендувати колишнього шоумена на позицію голови обласної державної адміністрації. "Я виправдаю ваш аванс", – заявив Скічко на Кабміні. Нині справа за президентом, а поки Володимир Зеленський думає, сайт 24 каналу нагадує основні віхи біографії потенційного очільника Черкаської Обласної Державної Адміністрації та нагадує, що хлопцю – 29 років. Цілком можливо, що ми маємо честь бачити початок великої політичної кар'єри.

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Біографія Олександра Скічка

Майбутня зірка шоубізу та політики народилась 28 квітня 1991 у Черкасах. Батько Олександра був керівником місцевого осередку великого банку, тому родина була доволі заможною. Щоправда, батько виховував синів жорстко й не балував їх зайвим.

У школі проявились творчі здібності Сашка – він брав участь у всіх шкільних концертах та спектаклях, користувався популярністю серед дівчат – навіть зі старших класів. А ще гарно вчився, добре знав англійську, грав на сопілці та саксофоні.

Школяр з потенціалом / Фото особистий архів Олександра Скічка

Молодий музикант постійно їздив на різні конкурси, на деякий перемагав, але батьки наполягали, щоб Сашко здобув класичну освіту – у 2008-му році Скічко вступив на економічний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ).

Перші кроки у шоубізнесі

На 2 курсі Олександр Скічко зрозумів, що не хоче продовжувати батьківську справу, а піде власним шляхом. Він завів його у шоубізнес. Ще школярем Скічко пробував себе на телебаченні – був ведучим програми Teen-клуб на колись популярному музичному каналі O-TV, був діджеєм на радіо у рідних Черкасах.

У 2009 році 18-річний студент Скічко переміг у музичному реаліті-шоу "Караоке на Майдані", потім брав участь у 2 сезоні популярного талант-шоу каналу СТБ "Україна має талант" – потрапив у топ 50 кращих учасників і вилетів на першому прямому ефірі, але запам'ятався.

Олександр Скічко робить перші кроки у шоубізнесі:

Талантом Скічка була пародія – він сміливо показував популярних в Україні на той час персонажів, виходило не дуже схоже, але драйвово, емоційно та смішно, а ще трохи про політику.

Многие думают, что участие в шоу – это трамплин в телевизионное будущее. И ошибаются. Это только ступенька – дальше нужно подниматься самостоятельно. Шоу "Україна має талант" помогло мне познакомиться с людьми, которые работали на телевидении. Я начал с ними общаться и влился в тусовку, – Олександр Скічко пояснює в інтерв’ю "Каравану історій", як пробився у шоубіз, а ще натякає на свою першу дружину.

Успіх на талант-шоу додав впевненості та зробив Олександра невеличкою, але зіркою, а ще - він вирішив продовжувати. Після року роботи на кастінгах різних українських реаліті (від КНЕУ до студії Довженка, де їх знімали, було менше кілометра) він поїхав до Москви – на місцеве талант-шоу "Минута славы".

І хоч в Росії вже був свій пародист Жириновського та Баскова, на талановитого хлопця звернули увагу та довірили вести ранкове шоу на місцевому каналі "Муз-ТВ". Олександр жив у Києві, а на зйомки літав до Росії. А ще паралельно навчався у КНЕУ.

У такому графіку Скічко протримався лише пів року – після чого повернувся до роботи в України - на "Новому каналі" з’явилась вакансія. Зірки популярного ранкового шоу "Підйом" – Сергій Притула, Олександр Педан та Ольга Фреймут – залишили успішний проєкт, а вакуум, що утворився, мали заповнити нові обличчя.

Олександр Скічко був одним з мало не десяти ведучих, що намагалися повтори успіх попередників. Зробити цього Скічку не вдалося, але він став впізнаваним, заробив авторитет і перші великі гроші. Скічка почала запрошувати у якості ведучого на весілля української еліти, це дозволило не лише заробити та побачити світ, але й завести потрібні знайомства.

Перша дружина

Зіркою “Нового каналу” Скічко стане у 2012, а за рік до цього 20-річний хлопець одружився. Це сталося всупереч волі батьків, адже наречена була старшою за Сашка на 10 років. Вона працювала продюсером на “СТБ” на тому самому шоу "Україна має талант", якому Скічко зобов'язаний стартом кар'єри. При цьому Скічко постійно запевняє, що почав робити кар’єру шоубізі без протекції дружини. Повірити в це важко.

Олександр Скічко та Тала Оніщук на зйомках "Україна має талант" / Фото "Медіаняня"

Імені дружини шоумен не називає, але окремі джерела вказують, що мова йде про нинішнього шоураннера надуспішного серіала "Кріпосна" Талу Пристаєцьку (тоді – Талу Оніщук). До речі, її теперішній чоловік - Юрій Пристаєцький – був режисером фіналу Євробачення-2017 у Києві, одним з ведучих якого був саме Скічко.

Мы два года прожили вместе, потом поженились и прожили еще два года в официальном браке. Просто наши отношения зашли в тупик. Начались какие-то ссоры на бытовом уровне: мы мирились, потом снова ссорились, пока не поняли, что отношения изжили себя, — Скічко розповідає про свій перший шлюб у інтерв’ю Viva.

Розлучення та коротке холостяцьке життя

Після розлучення Олександр Скічко поринув у роботу - він працює на декількох проєктах на “Новому” та проводить ще більше весіль. У 2015 році Скічко змінює канал та переходить до медіахолдінгу Ріната Ахметова.

Тоді це було просто фото / Фейсбук Олександра Скічка

На каналі "Україна" Скічко стає ведучим пісенного проєкту "Співай як зірка" (вів його разом з Дмитром Шепелєвим), паралельно Скічко стає обличчям шоу "Зірковий шлях", в ефірі якого зірки розповідали про своє непросте життя та ціну, яку довелося сплатити на шляху до успіху.

Культова фотосесія для журналу Viva:

Друга дружина

Олександр стає зіркою світського життя Києва та одним з найжаданіших холостяків України. Але у цьому статусі молодий хлопець пробув недовго - він знайомиться з донькою мільярдера (щоправда, гривневого) Леоніда Юрушева - Єлизаветою.

Леонід Юрушев є дуже непублічним і дуже багатим. Його статки оцінюються приблизно у 200 мільйонів доларів. Він народився у Донецьку, але є громадянином Греції (завдяки своєму етнічному походженню). У його власності люксові київські готелі InterContinental Kiev, Fairmont Grand Hotel Kyiv, бізнесцентр "Леонардо" та ще багато чого. У ЗМІ часто називають Юрушева молодшим бізнеспартнером Ріната Ахметова, втім, найкраще бізнес у Юрушева виходив з громадянином Росії Павлом Лєбєдєвим. Той у часи Януковича очолював Міністерство оборони та успішно "дерибанив" майно українського війська, а після Революції Гідності втік до Росії.

Єлизавета Юрушева, як і перша дружина, була старшою за Скічка. Але лише на 4 роки. Вона хоч і родом з Донецька, але більшу частину життя провела у Західній Європі, зокрема - Австрії. Там вона познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком - Давидом Конігсхофером та народила сина Даніеля (2008) та доньку Наталю (2015).

Зіркова пара / Обкладинка журналу Viva

Пара довго жила у цивільному шлюбі й одружилася лише 2015 року – церемонія пройшла в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv, яким батько довірив Єлизаветі керувати. Втім, ні розкішні апартаменти, ні туфлі Manolo Blahnik (такі самі, як у Кері Бредшоу), ні навіть народження другої дитини запорукою родинного щастя не стали - незабаром пара розлучилася. А за кілька місяців Ліза зав’язала стосунку зі Скічком.

Мы были знакомы давно, Киев в каком-­то смысле маленькое село. Так вышло, что однажды я брал у Лизы интервью. Сначала завязалось обычное приятельское общение, которое позже вылилось в нечто большее. Изначально мы банально узнавали друг друга, потому что внешняя оболочка очень обманчива и порой совсем не отражает правду. Елизавета призналась: до того момента, как мы сблизились, она терпеть меня не могла, считала, что я очень противный человек. У меня тоже были свои соображения, и мое поведение было соответствующим. Я и представить не мог, что она такой глубокий, трудолюбивый и целеустремленный человек, – Олександр Скічко у інтерв'ю "Каравану історії" розповідає свою.

5 вересня 2017 року Юрушева та Скічко одружуються. Весілля пара відгуляла подалі від роботи – в Грузії. Церемонія вийшла камерною – було лише 45 гостей, який розважав своїм голосом та танцями співак Monatik (він був суддею на "Танцях з зірками", де виступав Скічко). Почесним гостем на весіллі був Вахтанг Кікабідзе.

Як живе зіркова пара Скічко – Юрушева – Зе Інтерв'юєр:

Скічко та діти

Батько Олександра, який бу страшенно проти першого шлюба свого сина зі старшою жінкою, цього разу шлюбу зі старшою жінкою з 2 дітьми не заперечував.

Олександр Скічко з дружиною та дітьми / Фото інстаграм Олександра Скічка

За кілька місяців до цього Олександр Скічко досяг творчої вершини – був одним з співведучих фінальної частини Євробачення-2017, яке проходило у травневому Києві. Троє дотепних молодих чоловіків-ведучих були зустрінуті неоднозначно, але роботу їх варто визнати успішною.

Зірковий час Олександра Скічка – Євробачення-2017:

Серед тріо ведучих виділявся саме Скічко – хлопець і на сопілочці грав, і англійська вимова у нього була чудова, і жартував він дотепніше. А ще – саме тоді Скічко зробив пропозицію руки та серця Єлизаветі Юрушевій.

Робочі моменти / Інстаграм Олександра Скічка

Депутат Скічко – старт політичної кар'єри

Євробачення додало Скічку популярності, але рухатись далі вгору у шоубізі вже було складно – реаліті-шоу на каналі "Україна" надто популярними не були (хоч на "Мамахохотала-Шоу" він смалив напалмом). Тоді Олександр Скічко робить кардинальний поворот і йде у політику.

З шоуменів – у політику:

Навесні 2019 року на президентських виборах в Україні впевнено, але від того не менш сенсаційно переміг комік Володимир Зеленський. Тоді віртуальна партія Зеленського "Слуга Народу" почала виходити в офлайн.

Популярність нового президента була настільки високою, що люди ладні були голосувати за будь-кого за умови, що він хоч якось пов’язаний з Зеленським. Саме цим пояснюється небувалий успіх "Слуги Народу" на парламентських виборах-2019. Олександр Скічко йшов як мажоритарник на рідній Черкащині і впевнено переміг – отримав понад 50% підтримки.

Політик Скічко vs шоумен Ляшко:

На відміну від сотень нікому не відомих кандидатів-слуг 28-річний Скічко був відомою людиною, але він зовсім не мав досвіду у політиці. Втім, мав досвід у бізнесі – тесть одразу почав вводити зятя у курс своїх справ - так шоумен став членом наглядової ради ПАТ "Дніпровагонрембуд".

Олександр Скічко не забуває про коріння:

Після обрання Скічка до Верховної Ради у більшості експертів-політологів виникло питання "Навіщо?". Звісно, не вдалося уникнути припущень про інтерес Юрушева. Втім, жодних доказів останньому представлено не було. Ба більше, за словами Скічка, після його обрання фірми тестя не перемогли у жодному великому державному тендері.

Із самого початку мій тесть був категорично проти, щоби я йшов у політику, тому що це "брудна справа". Він не є публічною людиною і не хоче нею бути, тому це був мій вибір як свідомого громадянина, – Олександр Скічко про рішення йти у політику, у листопаді 2020 року в інтерв’ю “Економічній правді”.

Сам Скічко заявив про те, що бачить у політиці своє покликання та бажає змінити життя українців на краще.

Робота на окрузі / Фейсбук Олександра Скічка

У Верховній Раді 9 скликання Олександр Скічко став Головою підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури (спочатку хотів до аграрного), увійшов до складу української делегації в ПАРЄ (стала у пригоді чудова англійська), а також 8 груп міжпарламентських зв’язків.

Після таких результатів мають бути зроблені висновки. Було б доречно перезавантажити окремі облдержадміністрації і навіть міністерства, – Олександр Скічко у листопаді 2020 року в інтерв’ю “Економічній правді” фактично спрогнозував своє призначення, хоч, мабуть, натякав на інше.

Олександр Скічко зараз

У 2020 році Скічко мав стати вироком для мера Черкас Анатолія Бондаренка, але в останню мить замість популярного шоумена "Слуги" виставили іншого кандидата – Віталія Ільченка (він зайняв 3 місце і не потрапив до другого туру).

Взагалі за півтора роки у парламенті Скічко показав себе дієвим та доволі прагматичним політиком - він не потрапляв у скандали, робив виважені заяви й критикував лише з аргументами. І лише, коли цього було мало, переходив на особистості.

Всю осінь у Скічка як голови транспортного підкомітету був конфлікт з міністром транспорту та інфраструктури Владиславом Криклієм. Вони влаштовували "баттли" на комітеті, обмінювались жорсткими інтерв’ю у ЗМІ. Наприкінці 2020 року Скічко завів власний телеграм-канал та почав "мочити" міністра Криклія. Саме нардеп Скічко повідомив кумедні та абсурдні деталі візиту Криклія до Казахстану та скандалу з тестами на коронавірус. Втім, як виявилось, то був лише епізод великого шляху, а побоювання самого Криклія, що Скічко хоче зайняти його місце, не справдились.

На початку 2021 року 29-річний Скічко став кандидатом на пост голови Черкаської ОДА – він представив свій план розвитку області, заявив, що має команду однодумців і у середу, 20 січня, зумів отримати схвалення від Кабміну.

Олександр Скічко обіцяє не підвести:

Якщо кандидатуру колишнього коміка затвердить інший колишній комік, а нині – президент України, то народний депутат Олександр Скічко стане четвертим "Зе-губернатором" Черкаської області, а на 197-й округ (Канів і Золотоноша) чекають нові вибори.