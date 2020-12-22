Військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков 24 грудня повернеться з російського полону. Його у 2017 році викрали з території України й утримували протягом понад трьох років.

Про повернення активіста, якого в Росії називають "особистим охоронцем Яроша", повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова під час участі в конференції "Депутате, допоможи бранцям Кремля".

До слова У Росії тюремний наглядач побив українського політв'язня Шумкова

Уповноважена з прав людини наголосила, що нині Росія переслідує через політичні мотиви 130 українців. У них на всіх є 186 неповнолітніх дітей.

24 грудня з російської в'язниці на Батьківщину повертається Олександр Шумков. Також отримала відповідь від уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про можливість відвідати українських політв'язнів,

– розповіла Людмила Денісова.

Коротко про Олександра Шумкова: