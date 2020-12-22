Український військовий Шумков повертається з російського полону
Військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков 24 грудня повернеться з російського полону. Його у 2017 році викрали з території України й утримували протягом понад трьох років.
Про повернення активіста, якого в Росії називають "особистим охоронцем Яроша", повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова під час участі в конференції "Депутате, допоможи бранцям Кремля".
До слова У Росії тюремний наглядач побив українського політв'язня Шумкова
Уповноважена з прав людини наголосила, що нині Росія переслідує через політичні мотиви 130 українців. У них на всіх є 186 неповнолітніх дітей.
24 грудня з російської в'язниці на Батьківщину повертається Олександр Шумков. Також отримала відповідь від уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про можливість відвідати українських політв'язнів,
– розповіла Людмила Денісова.
Коротко про Олександра Шумкова:
- Це 31-річний український громадський діяч, працівник Збройних сил України. У Росії його називають "особистим охоронцем Дмитра Яроша". За це його й засудили.
- Щоправда, навіть тут у росіян судову справу "шито" недосконало – Олександр покинув "Правий сектор" ще до того, як у Росії його визнали "екстремістським", а закон зворотної дії не має.
- Олександра Шумкова російські спецслужби викрали з території України у 2017 році, а вже в грудні 2018-го засудили на 4 роки.
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