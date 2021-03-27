Суддя КСУ Касмінін привласнив службову елітну квартиру в центрі Києва, – ЗМІ

Олександр Касмінін, суддя Конституційного суду, якого відсторонив президент, отримав від держави квартиру площею 150,5 квадратів у Києві. Згодом член КСУ приватизував державне житло і став його власником.

Службове помешкання член Касмінін отримав одразу після призначення на посаду. OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела повідомив, деталі привласнення квартири вже з'ясовують правоохоронні органи.

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Силовики намагаються встановити, як Олександру Касмініну вдалося забрати житло в держави протягом кількох місяців

Згодом правоохоронні органи планують розпочати розслідування за однією зі статей Кримінального кодексу.

Що відомо про елітну квартиру Касмініна

Квартира відстороненого судді КСУ розташована в житловому комплексі "Панорама на Печерську". Елітний ЖК побудовано в центрі Києва – на вулиці Євгена Коновальця, що в Печерському районі.

Майже ідентичні за площею апартементи в будинку Касмініна коштує понад 11 мільйонів гривень, або 400 тисяч доларів.

Вартість квартири в будинку, де проживає Олександр Касмінін / Фото OBOZREVATEL

Касмініна було призначено на посаду судді Конституційного суду у 2013 році, указом Віктора Януковича. Згодом він отримав розкішну службову квартиру в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва.

А вже у 2014 році державне житло було приватизоване, і Касмінін став повноправним власником.



Касмінін у 2014 році приватизував службову квартиру / Фото OBOZREVATEL

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