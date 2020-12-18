Олег Татаров відреагував на підозру САП
Керівник САП Максим Грищук 18 грудня все ж підписав підозру заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову. Останній звинуватив у всьому Артема Ситника.
На підготовлену для нього підозру, про яку стало відомо журналістам, Олег Татаров відреагував у власному телеграм-каналі.
До слова Глава САП підписав підозру Татарову, – ЗМІ
Артем Ситник – це визнаний винним судом у корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки,
– заявив заступник голови ОПУ.
Він запевнив, що збирається "пройти цей шлях, довести власну невинуватість і гідно відповісти".
Татаров спростував чутки про санкції на його затримання
Крім цього Татаров написав, що інформація про санкцію щодо його затримання – брехня. Чиновник стверджує, що ніхто таких санкцій не давав.
До слова, журналіст Юрій Бутусов написав у фейсбуці, що Татаров нібито втік, аби уникнути вручення підозри. Бутусов заявив, що посадовець не приїхав на роботу. Також детективи НАБУ нібито не знайшли Татарова вдома.
У чому підозрюють Олега Татарова:
- НАБУ розслідує справу про розкрадання квартир Національної гвардії на 81 мільйон гривень.
- У ній несподівано з'явилося й ім'я Олега Татарова, що може бути причетним до справи. Припускають, що чиновник міг бути посередником при передачі хабаря.
- Свідчення проти нього дав головний підозрюваний екснардеп-забудовник Максим Микитась.
- До слова, Олег Татаров почав "відбиватися" від Артема Ситника ще до того, як справа набуло розголосу. Він заявляв, буцімто директор НАБУ – корінь усіх проблем в антикорупційній системі.
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