Керівник САП Максим Грищук 18 грудня все ж підписав підозру заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову. Останній звинуватив у всьому Артема Ситника.

На підготовлену для нього підозру, про яку стало відомо журналістам, Олег Татаров відреагував у власному телеграм-каналі.

До слова Глава САП підписав підозру Татарову, – ЗМІ

Артем Ситник – це визнаний винним судом у корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки,

– заявив заступник голови ОПУ.

Він запевнив, що збирається "пройти цей шлях, довести власну невинуватість і гідно відповісти".

Татаров спростував чутки про санкції на його затримання

Крім цього Татаров написав, що інформація про санкцію щодо його затримання – брехня. Чиновник стверджує, що ніхто таких санкцій не давав.

До слова, журналіст Юрій Бутусов написав у фейсбуці, що Татаров нібито втік, аби уникнути вручення підозри. Бутусов заявив, що посадовець не приїхав на роботу. Також детективи НАБУ нібито не знайшли Татарова вдома.

У чому підозрюють Олега Татарова: