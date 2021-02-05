У колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова народилася донька. Дівчинку назвали Емма.

Джерело: фейсбук Олега Сенцова

Про народження доньки Сенцов повідомив 5 лютого.

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На фото з лікарні режисер лагідно тримає доньку на руках та цілує її у чоло.

У коментарях до допису про народження Емми Сенцова активно вітають користувачі соцмережі.

Що відомо про сім'ю Олега Сенцова

Дружина Сенцова Алла подала на розлучення, коли чоловік був у в'язниці. Жінка казала, що статус дружини політв'язня не дає їй можливості взяти іпотеку, щоб придбати квартиру в тимчасово окупованому Криму. Зауважимо, Алла родом з Івано-Франківщини, однак вона активно підтримувала окупацію півострову.

У експодружжя є двоє дітей – Аліна та Владислав, у якого діагностували аутизм. Поки Сенцова утримували у російській в'язниці, вони жили у матері, бабусі або ж тітки.



Старші діти Олега Сенцова / Фото "Таблоїд"

Зверніть увагу! 10 травня 2014 року українського режисера Сенцова затримали в окупованому Криму. Окупанти звинуватили його у підготовці терактів та засудили до 20 років колонії. 7 вересня 2019 року режисера повернули в Україну в межах обміну полоненими з Росією.