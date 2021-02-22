Ранок 22 лютого почався зі скандалу: прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив у соцмережах фото, на якому його підлеглий – віцепрем’єр з питань оборонно-промислової політики України Олег Уруський – чимчикує поряд з підлеглим Путіна – правителем Чечні Кадировим. Голова Уряду забажав пояснень. Вони також не завадять і читачам 24 каналу.

Олег Уруський за допомогою соцмереж доволі швидко й тактовно показав, що є непоганим кризовим менеджером. Міністр відреагував на закиди – також на фейсбуці Уруський написав, що це випадковість й вимоги протоколу, а ще додав, що не збирається тікати від ворогів України.

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Публічна заява Шмигаля через соцмережі в обхід усталених комунікацій та правил дали привід говорити, що стосунки між прем’єром та його підлеглим далекі від ідеальних.

Втім, залишилися питання, головне з них – що це взагалі було. Фейсбучний скандал породив нові чутки про можливу відставку Дениса Шмигаля та кандидатуру Уруського в якості його наступника. Дійсно, публікація фото з Кадировим дуже схожа на жест відчаю та останній аргумент людини, яку загнали у глухий кут.

Олег Уруський надає пояснення:

Зауважимо, що історія з Кадировим – далеко не перший скандал за участю Олега Уруського. Про найбільш пам’ятні з них читайте в матеріалі 24 каналу.

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Біографія Олега Уруського відома й не є таємницею. Уродженець Тернопільщини та випускник Київського вищого військового авіаційного інженерного училища давно на державній службі, працював і в Національному космічному агентстві, і в РНБО, і в Кабміні, і в "Укроборонпромі". Також нетривалий час Олег Уруський був у приватній сфері – очолював український філіал компанії "Прогрестех", а ще є доктором технічних наук, академіком та лауреатом державної премії.

"Прогрестех" – не дуже полюбляє, коли її називають російської компанією, у біографії Уруського на вікіпедії вона вказана як просто "інжинірінгова компанія" з центральним офісом у Г'юстоні. Так само уникає асоціацій з державою-агресором Росією офіційний сайт Progresstechgroup. А ось російський сайт progresstech.ru розповідає, що фірму було фактично створено на базі колишніх закритих радянських НДІ у знаменитому "наукограді" Дубні у Підмосков’ї. Засновником компанії є росіянин Володимир Кульчицький. Ось у такій компанії кілька місяців і працював Олег Уруський на початку 2020 року.

Сам Уруський заперечує, що працював на росіян, ба більше – не вважає компанію російською.

Я хотів би прояснити, яка це людина. Він українець з древнього роду Кульчицьких. Служив у радянській армії, звільнився з неї ще до розпаду Радянського Союзу, зайнявся бізнесом, створив групу компаній "Прогрестех". Зрештою, "Прогрестех-Україна" на 100% американська компанія, штаб-квартира розташована в Г’юстоні,

– Олег Уруський в інтерв’ю "Лівому Берегу" розповідає про свою колишню роботу та пояснює, як вона пов'язана з РФ.

Також Уруський заявив, що засновник "Прогрестеху" виїхав у 2014 році з Росії та нині постійно мешкає в Україні.

16 липня 2020 року Олег Уруський став віцепрем’єром з питань оборонно-промислової політики і одночасно міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. За його призначення проголосували 250 нардепів. Посада віцепрем’єра була спеціально створена за поданням секретаря РНБО Олексія Данилова. А за тиждень після призначення Уруського "під нього" створили ціле міністерство.

Пізніше стало відомо, що запропонував роботу Уруському колишній секретар РНБО Володимир Горбулін, а співбесіду проводив особисто президент Зеленський.

Найпершим завданням бачу налагодження системи, щоб ми позбулися того хаосу, в якому перебуває наша промисловість,

– зазначив Уруський під час виступу перед нардепами в Раді у день голосування.

Не менш оптимістичним був і новий шеф нового міністра.

Вітаю Олега Уруського з призначенням на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Нам потрібне нове бачення та нові підходи, ми маємо визначити пріоритети та розвивати новітні технології. Статус віцепрем’єра для нового міністра дуже чітко демонструє прагнення нашого Уряду зробити Україну промислово потужною,

– Денис Шмигаль радіє призначенню Олега Уруського 16 липня 2020 року.

Призначення Уруського на високу посаду супроводжувалась численним "вкидами", що мали за мету дискредитували чиновника та "потопити" його. Це не дивно, адже поява профільного міністра порушила статус кво, яке формувалося роками.

Конфлікт з "Укроборонпромом"

Після призначення Уруський дав велике інтерв’ю "Лівому Берегу", в якому заявив, що ніякої співпраці з Росією не може бути за визначенням. Також він натякнув на "космодром у Херсоні" і наголосив, що держконцерн "Укроборонпром" необхідно терміново реформувати, зокрема – менеджмент з його дуже великими зарплатами. Уруський не назвав імен, але на фразу "прийшли нефахові менеджери, які вважають, що знань з економіки достатньо, щоб управляти танковим заводом" образилось дуже багато людей.

Не дивно, що у міністра почався відкритий конфлікт з "Укроборонпромом". Конфлікт продовжився після відставки Айвараса Абромавічуса – сторони кілька разів обмінювалися "шпильками" та час від часу робили "витоки інформації" у ЗМІ.

Тоді ж соавторка інтерв’ю Соня Кошкіна застерегла Уруського від "війни" з керівництвом "Укроборонпрому". "Вони вас просто зжеруть у публічній площині, миттєво", – сказала журналістка влітку 2020 року.

У листопаді 2020 року концерн виніс конфлікт у публічну площину та видав відозву про те, що міністерство Уруського саботує роботу "Укроборонпрому" та спустив на гальмах розпіарене реформування структури.

Всупереч нормам чинного законодавства та з порушенням стандартів управління державною власністю, з першого дня роботи Міністерство втручається у діяльність Державного концерну "Укроборонпром" у вигляді усних доручень та численних наполягань, – заява "Укроборонпрому" з приводу начебто тиску міністерства, що його очолює Уруський.

Перший раунд суперечки закінчився на користь Уруського, який домігся усунення більшості "старих кадрів". Заяву ж "Укроборонпрома" розцінили як побоювання менеджерів втратити сотні тисяч зарплатні. Власне, дуже схоже, що так і було;

Гра у схованки

Восени Олег Уруський став одним з фігурантів розслідування програми "Схеми". Журналісти зафіксували його зустрічі з одеським товстосумом Борисом Кауфманом.

Факт непублічної зустрічі чиновника і бізнесмена великого скандалу не підняв. Сам Уруський у інтерв’ю "Радіо Свобода" згодом підтвердив, що спілкувався з Кауфманом, але суто по роботі й для користі держави.

Олег Уруський в інтерв'ю "Радіо Свобода":

Турецьке весілля

У грудні 2020 року проти міністра провели нову атаку. Джерелом "вкиду" обрали нині заблокований канал поплічника Медведчука – "112 Україна". Повідомлялося, що в серпні 2020-го Уруський порушував карантин у Туреччині на весіллі в Стамбулі доньки впливового бізнесмена Іллі Павлюка. Начебто завдяки обіцянці Уруського продати туркам пакет акцій заводу "Мотор Січ" вони дозволили провести весілля попри карантинні приписи.

Попри усю "дикість" такої заяви її розтиражували у багатьох ЗМІ. Втім, великого ефекту серія публікацій не мала, а тому скандал швидко вщух.

Фантазії Ківи та п'яні історії

Творчо інтерпретував "новини з Туреччини" скандальний соратник Медведчука Ілля Кива. На початку грудня 2020 року він написав, що Олег Уруський вчинив у Туреччині п’яний дебош. Ба більше – був затриманий місцевою поліцією.

Оскільки це Кива – йому ніхто не повірив, а Уруський продовжив роботу. Щоправда, від алкоголю його міністерство все ж постраждало.

Фігурантом скандалу з п’яним водінням став заступник Уруського – Немилостивий. Той їхав п’яним з роботи та потім поконфліктував з поліцією, а та після гросмейстерської паузи поширила відео з чиновником. Це коштувало йому роботи.

Уруський і Кадиров

Новий скандал з Уруським стався 22 лютого завдяки вмінню Дениса Шмигаля розміщати фото у соцмережах.

Вранці прем'єр зажадав пояснень, за годину він їх отримав у тій же формі, що й був запит.

На цьому видима активність у соцмережах завершилась.

Рамзан Кадиров прокоментував "історію" у себе в телеграм-каналі – трохи пожартував, трохи позаперечував й у підсумку взагалі сказав, що до цього дня не знав, хто такий Уруський.

Дорогие друзья! В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский, – Кадиров жартує.

Особисте життя, сім'я та декларація чиновника

Олег Уруський одружений, у декларації в графі "сім'я" вказано лише дружину Олександру Іванівну.

У подружжя двоє синів – Володимир і Тарас, але вони в декларації чиновника не вказані.

У власності Олега Уруського є квартира на 93,3 м2, кілька земельних ділянок під Києвом у Макарівському районі, там – у селі Мостище – він будує особняк на 505 м2.

Автопарк чиновника складається з Ауді А7 2016 року, елітну автівку Олег Уруський придбав за 2 мільйони 77 тисяч гривень. Дружина міністра їздить на старенькому "Пежо" 2008 року.

Родина має 50 000 доларів готівкою та 7 рахунків у різних банках, проте у декларації не вказано, що конкретно зберігається на них.

У своїй декларації за 2019 Уруський вказав 7245 гривень доходів. Дохід склали гонорари та інші виплати відТОВ "Акст". Доходи дружини за 2019 рік вказані в сумі 151 979 гривень. У 2020 році Уруський задекларував 315 436 гривень зарплатні – все, що встиг заробити з квітня по липень у "Прогрестех-Україна".