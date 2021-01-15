Заступник голови ОП Татаров оплатив навчання у Вашингтоні: вартість
Заступник очільника Офісу Президента Олег Татаров здійснив оплату навчання у американському університеті. Мовиться про навчальний заклад у столиці країни – Вашингтоні.
Про те, що така інформація з'явилася у декларації чиновника, повідомила Liga.net. Зауважимо, що сайт публічного реєстру декларацій НАЗК наразі видає "помилку сервера".
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Яку саме освіту та для кого оплачував заступник Єрмака – невідомо. У документі вказано лише, що мовиться про Американський університет у столиці США. Це обійшлося Татарову у 269 129 гривень.
Зміни у декларації Олега Татарова / Скриншот зі сайту НАЗК
До слова, Татаров є батько 2 дітей – доньки Марії та сина Дмитра. Про це свідчить його декларація за 2019 рік, яку він подавав, коли кандидував на посаду в ОП.
Що відомо про Американський університет у Вашингтоні
- Це приватний гуманітарний університет, розташований у місті Вашингтон в окрузі Колумбія.
- Там навчається 1 600 іноземних студентів з 138 країн світу. Університет має понад 40 дослідницьких центрів та інститутів.
- У 2018 році навчальний заклад посів 69 місце у рейтингу національних університетів за версією US News and World Report.
- Серед видатних випускників Американського університету є, зокрема, президенти Сьєрра-Леоне та Колумбії.
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