Заступник очільника Офісу Президента Олег Татаров здійснив оплату навчання у американському університеті. Мовиться про навчальний заклад у столиці країни – Вашингтоні.

Про те, що така інформація з'явилася у декларації чиновника, повідомила Liga.net. Зауважимо, що сайт публічного реєстру декларацій НАЗК наразі видає "помилку сервера".

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Яку саме освіту та для кого оплачував заступник Єрмака – невідомо. У документі вказано лише, що мовиться про Американський університет у столиці США. Це обійшлося Татарову у 269 129 гривень.



Зміни у декларації Олега Татарова / Скриншот зі сайту НАЗК

До слова, Татаров є батько 2 дітей – доньки Марії та сина Дмитра. Про це свідчить його декларація за 2019 рік, яку він подавав, коли кандидував на посаду в ОП.

Що відомо про Американський університет у Вашингтоні