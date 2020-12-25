Культура їсть стратегію на сніданок: про справу Олега Татарова

Читаю коментаторів і бачу, що ніхто нічого не розуміє у справі Татарова.

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Бо всі коментатори пишуть приблизно одне й те саме: ми не розуміємо, кажуть вони, як можна з такими жахливими порушеннями закону, втрачаючи обличчя, ризикуючи відносинами із Заходом, всупереч своїм передвиборчим гаслам, ховаючи очі навіть без спроби публічної комунікації відмазувати від суду корупціонера, щодо якого назбирано стільки доказів, а ще він відомий як поплічник Януковича, один із палачів Майдану та спільник Портнова.

Тому що коментатори дивляться на все це з юридичної точки зору. А рішення приймається на основі зовсім іншої мотивації. Як відомо, культура їсть стратегію на сніданок (вислів Пітера Друкера), а юридичні папери – це те, у що культура свій сніданок завертає.

Спробую пояснити.

Феодалізм проти антикорпції

1. Суспільний устрій України – це олігархічний феодалізм (більше про це читайте тут). Президент України за посадою є найголовніший феодал.

2. Феодальні стосунки є двосторонніми, договірними. Сюзерен панує, але за згодою васала; васал добровільно приймає на себе зобов'язання. За неписаним договором, сюзерен зобов'язаний забезпечити васалу дві речі: безпеку і поле для годування.

3. При феодалізмі злочином є не корупція (забезпечення поля для годування), а антикорупція (перешкоджання сюзерену у наданні васалу поля для годування).

Антикорупція зазіхає на священне право васала отримати повну безпеку від свого сюзерена, разом зі священним обов'язком сюзерена таку безпеку гарантувати і забезпечити.

4. Найближче коло короля – люди, що працюють в його палаці, – є двір короля. Двір короля є недоторканим за визначенням, бо інакше король не зможе виконувати свої феодальні функції.

5. Видати людину з двору для короля означає повністю втратити свій королевський статус.

6. Все ускладнюється двома факторами. По-перше, король є найстаршим феодалом, але не є ні олігархом (перший серед рівних), ні арбітром, – а це означає, що він "слабкий король", якому місце за столом великих хлопців не гарантовано, право на нього треба виборювати й підтримувати.

7. По-друге, слабкий король для посилення свого двору запроваджує в ньому не бюрократичну ("синю"), а лідерську ("червону") культуру, тим більше що в нашому випадку вона ще й відповідає особистим уподобанням (читайт більше тут). А для "червоної" культури видати людину з особистого оточення – це повністю втратити обличчя перед членами клану та іншими феодалами.

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Отже, видати людину з двору, з палацу для короля – це швидко й остаточно попрощатися з королевським статусом.

Подивіться на цю історію з такої точки зору.

Джерело: Facebook