Мотивів було багато, – Сенцов про рішення Зеленського закрити медведчуківські канали

Український режисер Олег Сенцов заявив, що мотивів для закриття медведчуківських каналів 112 Україна, NewsOne та Zik було достатньо. Він сподівається, що власники не скасують це рішення через суд.

Олег Сенцов в інтерв'ю прокоментував рішення Зеленського про закриття каналів, які асоціюються з Віктором Медведчуком, кумом Путіна та співголовою ОПЗЖ.

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Це хороше рішення, у будь-якому разі, незалежно від того, які у нього насправді мотиви – боротися з російською агресією всередині країни або ліквідувати конкурентів та інформаційний рупор, який зараз привертає і відтягує частину його електорату. Я думаю, мотивів насправді багато, але в цей момент вони збіглися з інтересами українського народу,

– зазначив він.

Режисер вважає, що підстав до закриття каналів 112 Україна, NewsOne та Zik у президента могло бути кілька – від загальнодержавних до особистих.

Олег Сенцов також висловив сподівання, що керівники та власники заблокованих каналів не зможуть відкликати рішення через суди. На думку українського режисера, це буде "серйозний удар по проросійським силам" та послабить їхній вплив.

Чи змінив Сенцов думку про Зеленського через закриття ЗМІ

Відношення Сенцова до голови держави лишається незмінним. Він вважає проблеми з командою системними та називає рішення хаотичними, "гайповими" та "щоб сподобатися". Режисер нагадав, що думку про Зеленського не сформував за п'ять хвилин або кількох днів – він спостерігає за діями президента продовж півтора року його правління.

Лідер має вести, задавати тренди, а він грає наосліп. Він дійсно, по суті, слуга народу, а не його поводир,

– заявив Олег Сенцов.

Важливе про блокування каналів Медведчука

Канали NewsOne, "112 Україна" та ZIK припинили своє мовлення на початку лютого 2021 року.

Це стало наслідком санкцій від РНБО проти офіційного власника цих каналів Тараса Козака. Де-факто, цими телеканалами володіє Віктор Медведчук.

Більше третини українців підтримує рішення щодо блокування.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу