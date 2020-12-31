Український режисер та ексбранець Кремля Олег Сенцов підбив підсумки 2020-го року. Сенцов зазначив, що дарма люди скаржаться на рік, що минає, адже у нього бували й часи погірше. Найбільше бажання колишнього в'язня, аби всі українці, що зараз в неволі на окупованих територіях, повернулись додому.

У Сенцова лише одне побажання на Новий рік

Режисер наголосив, що часто люди самі собі заважають бути щасливими. Про це Сенцов написав у пості у фейсбуці.

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Щастя, вважає ексбранець Кремля, це могти ходити по вулиці, а не лежати у землі чи сидіти в клітці.

Щодо побажання на новий 2021-ий рік, то воно у Сенцова – просте та зрозуміле.

Бажання на Новий рік у мене тільки одне, щоб усі українці, хто досі знаходиться в полоні в Криму, Росії та на Донбасі, опинились на свободі. Слава Україні!

– написав Сенцов.

Що відомо про Олега Сенцова