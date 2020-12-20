Олег Сенцов заявив, що його звільнення у вересні 2019 року було "подарунком" від Володимира Путіна для Володимира Зеленського. Мовляв, у такий спосіб лідер Кремля намагався схилити українського президента до певних поступок.

Своє звільнення Олег Сенцов прокоментував у відповідь на звинувачення заступника голови ОПУ Михайла Подоляка в "невдячному пристосуванстві". Про це ексбранець Кремля розповів у проєкті "Рандеву з Яніною Соколовою".

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Український кінорежисер зізнався, що не знає, хто такий Михайло Подоляк. Він підкреслив, що чув його прізвище й пригадав, що Андрій Єрмак призначив його на посаду, яку раніше обіймав Кирило Тимошенко.

Я подякував Зеленському першому, коли зійшов "з небес", і потиснув йому руку. Я дійсно йому вдячний, адже він дійсно це зробив – він зробив останню милю,

– заявив Олег Сенцов.

Він підкреслив, що над звільненням його особисто й інших бранців працювали 5 років – Петро Порошенко, активісти, звичайні громадяни, європейські політики, а Володимир Зеленський пройшов вирішальну милю.

"Усі розуміють, що це робив Путін йому. Дав цей подарунок, щоб його приманити. Це така приманка, щоб він пішов на перемовини й щось віддав. Це було зрозуміло", – переконаний ексбранець Москви.

Олег Сенцов запевнив, що не буде мовчати – буде говорити, як воно є, і ніхто не зможе заклеїти йому рота.

Коротко про звинувачення Подоляка: