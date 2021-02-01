Олег Гладковський вимагає від журналістів Bihus.Info понад 2 мільйони гривень компенсації

Колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський подав позов проти журналістів Bihus.info. У ньому Гладковський-старший говорить про захист честі, гідності та ділової репутації.
Джерело: юридична компанія "Міллер"
Зауважимо, що раніше син Гладковського Ігор вже позивався проти журналістів-розслідувачів. Тоді він програв позов.
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За словами юристів Bihus.Info, позов Олега Гладковського стосується двох речень у розслідуванні журналістів, в яких мовиться про його причетність до діяльності Ігоря Гладковського, його друга Віталія Жукова та Андрія Рогози.
Ці 2 речення лунали на початку другої частини розслідування журналістів та є переказом того, про що мовиться в першій серії. Однак Олег Гладковський не просить спростувати сказане у першій частині сюжету, а лише цей короткий підсумок.
Гладковський заявив, що ці 2 речення "порушують його честь, гідність та ділову репутацію". Гладковський-старший вимагає визнати це неправдивою інформацією, спростувати її та відшкодувати йому моральну шкоду у розмірі 2 040 336 гривень.Зверніть увагу! Позов подали до Вінницького міського суду, адже очільник проєкту журналістських розслідувань Денис Бігус зареєстрований у Вінниці, хоча реально проживає у Борисполі. Представник Бігуса клопотав про передання справи за підсудністю до Борисполя, однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання.