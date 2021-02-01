Олег Гладковський вимагає від журналістів Bihus.Info понад 2 мільйони гривень компенсації

Колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський подав позов проти журналістів Bihus.info. У ньому Гладковський-старший говорить про захист честі, гідності та ділової репутації.

Джерело: юридична компанія "Міллер"

Зауважимо, що раніше син Гладковського Ігор вже позивався проти журналістів-розслідувачів. Тоді він програв позов.

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Що не сподобалося Гладковському

За словами юристів Bihus.Info, позов Олега Гладковського стосується двох речень у розслідуванні журналістів, в яких мовиться про його причетність до діяльності Ігоря Гладковського, його друга Віталія Жукова та Андрія Рогози.

Ці 2 речення лунали на початку другої частини розслідування журналістів та є переказом того, про що мовиться в першій серії. Однак Олег Гладковський не просить спростувати сказане у першій частині сюжету, а лише цей короткий підсумок.

Гладковський заявив, що ці 2 речення "порушують його честь, гідність та ділову репутацію". Гладковський-старший вимагає визнати це неправдивою інформацією, спростувати її та відшкодувати йому моральну шкоду у розмірі 2 040 336 гривень.

Що відомо про розслідування Bihus.info

У лютому 2019 року журналісти з проєкту Bihus.info опублікували масштабне розслідування щодо розкрадання в оборонному комплексі України.

щодо розкрадання в оборонному комплексі України. За оцінкою розслідувачів, сума, яку заробили на схемі розкрадачі, – щонайменше 250 мільйонів гривень.

– щонайменше 250 мільйонів гривень. Як стверджують журналісти, до схеми причетний Ігор Гладковський . Олег Гладковський, зі свого боку, є близьким другом президента Петра Порошенка.

. Олег Гладковський, зі свого боку, є близьким другом президента Петра Порошенка. За інформацією журналістів, Ігор Гладковський у 2015 році разом із друзями організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. За корупційною схемою, державні оборонні підприємства переплачували за товар у кілька разів, купуючи його у фірм-прокладок.

для військової техніки. За корупційною схемою, державні оборонні підприємства переплачували за товар у кілька разів, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну "Укроборонпрому" знало про шахрайські оборудки й давало на них згоду.

Участь у цих корупційних схемах брали 8 людей. З них 2 – вже засуджені, 3 – перебувають на лаві підсудних, ще 3 – наразі у статусі підозрюваних.