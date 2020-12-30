Окупанти в Криму пообіцяли цілодобове водопостачання, але тільки на Новий рік
З листопада в окупованій Ялті та Сімферополі почали обмежувати подачу води. Втім влада, підконтрольна Росії, оголосила про цілодобове водопостачання 31 грудня та 1 січня.
Про це оголосив ставленик Путіна в Криму Сергій Аксьонов під час наради щодо Федеральної цільової програми, повідомляють "Крим Реалії".
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"31 грудня і 1 січня вода в Сімферополі та Ялті буде без обмежень", – заявив Аксьонов.
Також він додав, що 31 грудня в Євпаторії міська влада повинна забезпечити мешканців постачанням гарячої води.
Проблема з водопостачанням у Криму: головне
- Після російської окупації Криму на півострові розпочалися проблеми з водопостачанням. Адже до 2014 року 85% потреб Криму в прісній воді забезпечувала Україна через Північно-Кримський канал.
- Також на території Криму виникло засолення ґрунту. Це пов'язано з тим, що окупанти поповнюють запаси води із водосховищ природного стоку та підземних джерел.
- З 27 листопада в Ялті почали обмежувати подачу води вночі. Згодом адміністрація міста, підконтрольна Росії, повідомила, що з 14 грудня постачання буде за графіком: 3 години вранці і стільки ж ввечері.
- Крім цього, окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України. Ба більше, вони бояться, що українська вода може бути отруйна.
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