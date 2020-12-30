З листопада в окупованій Ялті та Сімферополі почали обмежувати подачу води. Втім влада, підконтрольна Росії, оголосила про цілодобове водопостачання 31 грудня та 1 січня.

Про це оголосив ставленик Путіна в Криму Сергій Аксьонов під час наради щодо Федеральної цільової програми, повідомляють "Крим Реалії".

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"31 грудня і 1 січня вода в Сімферополі та Ялті буде без обмежень", – заявив Аксьонов.

Також він додав, що 31 грудня в Євпаторії міська влада повинна забезпечити мешканців постачанням гарячої води.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант – Росія.

Проблема з водопостачанням у Криму: головне