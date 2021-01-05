В окупованому Севастополі російські контрактні війська вкотре пройшли незаконні збори по інтенсивній підготовці з елементами "курсу виживання". У навчаннях взяли участь понад 2,5 тисяч військовослужбовців.

Збори організували для контрактників, які перебувають на випробувальному терміні. Про це повідомляє пресслужба Південного військового округу Міноборони Росії. Дізнайтеся також Наказ про вторгнення в Україну – лише питання часу для Москви, – розвідка Що відомо про вишкіл військових країни-агресора Під час практичної частини навчань військовослужбовці виконали нормативи з подолання вогнево-штурмової смуги в складі відділень.

Також вони пройшли підготовку з метання навчальних протитанкових гранат. При цьому задіювали танк Т-90.

Програма навчань також включала вивчення основних військових дисциплін, а також марш-кидок з елементами "курсу виживання". Зверніть увагу! В кінці жовтня 2020 року війська протиповітряної оборони Чорноморського флоту Росії провели у водах окупованого Криму військові навчання. Кораблі "прикривали" від зосередженого ракетного авіаудару від умовного ворога. Водночас проти жителів окупованого півострова, які відмовилися служити у військах країни-агресора, винесли рекордну кількість вироків. Що відомо про військові навчання у Криму Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря.

Туди завозять військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

У 2016 році представник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не має наміру ні з ким обговорювати розміщення ядерної та неядерної зброї в Криму.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію та закликала Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

У відповідь Росія заявила, що "має право проводити навчання і розміщувати в Криму військові об'єкти".