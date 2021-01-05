В окупованому Севастополі російські контрактники пройшли "курс виживання"
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В окупованому Севастополі російські контрактні війська вкотре пройшли незаконні збори по інтенсивній підготовці з елементами "курсу виживання". У навчаннях взяли участь понад 2,5 тисяч військовослужбовців.
Збори організували для контрактників, які перебувають на випробувальному терміні. Про це повідомляє пресслужба Південного військового округу Міноборони Росії.
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Що відомо про вишкіл військових країни-агресора
- Під час практичної частини навчань військовослужбовці виконали нормативи з подолання вогнево-штурмової смуги в складі відділень.
- Також вони пройшли підготовку з метання навчальних протитанкових гранат. При цьому задіювали танк Т-90.
- Програма навчань також включала вивчення основних військових дисциплін, а також марш-кидок з елементами "курсу виживання".
Що відомо про військові навчання у Криму
- Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря.
- Туди завозять військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.
- У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.
- У 2016 році представник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не має наміру ні з ким обговорювати розміщення ядерної та неядерної зброї в Криму.
- Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію та закликала Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.
- У відповідь Росія заявила, що "має право проводити навчання і розміщувати в Криму військові об'єкти".
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