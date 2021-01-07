Напередодні Різдва на вечірніх службах у храмах окупованого Севастополя звучали колядки та щедрівки українською мовою. Церковні хори, зокрема, виконали "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича.

Влаштовувати такі заходи на Різдво – це вже традиція для Севастополя. Святкові композиції звучали, наприклад, у центральному Покровському соборі, про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Там можна було почути колядки "Добрий вечір тобі", "Нова радість стала", "Пречиста Діва сина породила", "На небі зірка", а також "Тиха ніч, свята ніч". Важливо, що діти надають перевагу саме українським творам.

Такі міні-концерти з нагоди Різдва в окупованому Севастополі влаштовують щороку. У 2019 році, наприклад, "Щедрик" виконували вихованці недільних шкіл.



Різдво в окупованому Криму / Фото "Крим. Реалії"

До слова, у Стамбулі 7 січня святкову різдвяну літургію провели українською. Посол Андрій Сибіга привітав усіх не лише з Різдвом, але й з річницею отримання Томосу для ПЦУ.

Україна колядує:

Зворушливим відео привітали українців у Повітряних силах ЗСУ. Там урочисто виконали "Щедрик" під акомпанемент військового оркестру.

А у Харкові відбувся традиційний "Вертепфест" – щоправда, цьогоріч у режимі онлайн. До заходу долучилися учасники з різних країн світу.

Важливо! Дотримуватися традицій у часи пандемії коронавірусу – завдання не з найлегших. Як колядувати у часи COVID-19 – читайте за посиланням.