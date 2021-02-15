В окупованому Луганську прогримів вибух: що відомо – відео

Джерело:24 канал
В окупованому Луганську ввечері 15 лютого стався вибух. За попередньою причиною, це сталось через газ високого тиску.
Вибух прогримів на газовому вузлі, що розташований на вулиці Друга Біломорська. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на так зване "ДСНС".
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За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Щоправда, інформацію ще встановлюють.
Так, в окупованій Горлівці 15 лютого вибухнула машина командира батальйону так званої "народної міліції". ЗМІ повідомляли, що ЗМІ, постраждав комбат бойовиків Сергій Попов.
Крім цього, вибух стався, коли бойовик віз доньку до школи. Вона теж постраждала. Дівчинку забрали до лікарні.