В окупованому Луганську ввечері 15 лютого стався вибух. За попередньою причиною, це сталось через газ високого тиску.

Вибух прогримів на газовому вузлі, що розташований на вулиці Друга Біломорська. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на так зване "ДСНС".

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Що відомо про вибух

Після вибуху спалахнула пожежа. Висота полум'я досягала близько 20 метрів.

Наразі там працюють рятувальники, силовики тощо.

Спеціалісти намагаються перекрити подачу газу у пошкоджений трубопровід.

Чи є постраждалі

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Щоправда, інформацію ще встановлюють.

На окупованому Донбасі – другий вибух за день

Так, в окупованій Горлівці 15 лютого вибухнула машина командира батальйону так званої "народної міліції". ЗМІ повідомляли, що ЗМІ, постраждав комбат бойовиків Сергій Попов.

Крім цього, вибух стався, коли бойовик віз доньку до школи. Вона теж постраждала. Дівчинку забрали до лікарні.