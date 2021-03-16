До річниці "референдуму": в окупованому Криму впіймали українського "шпигуна"

В окупованому Криму впіймали росіянина, що начебто шпигував на користь українських спецслужб. За інформацією ЗМІ, чоловіка взяли під варту на 2 місяці.

Про це інформують ТАСС та Интерфакс. Про затриманого шпигуна журналістам повідомили у Центрі громадських зв'язків ФСБ.

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Затриманий начебто виконував завдання української розвідки

Прізвище затриманого Єсипенко, він начебто виконував завдання української розвідки та збирав інформацію про масове перебування людей та об'єктів життєзабезпечення. У Єсипенка вилучили і вибуховий пристрій. Його знайшли в автівці підозрюваного.

Проти затриманого порушили кримінальну справу

Єсипенко, пишуть російські ЗМІ, зізнався у "співпраці з полковником Кравчуком – з офіцером діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки України". Саме Кравчук, мовляв, порадив Єсипенко тримати вибухівку в машині – задля безпеки.

У Федеральній службі безпеки повідомили , що проти Єсипенка порушили кримінальну справу, проте у чому конкретно його звинувачують – невідомо.

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Затримання шпигуна приурочили до річниці так званого "референдуму"

Зазначимо, що 16 березня 2014 року окупанти провели у Криму так званий "референдум". За приєднання до Росії начебто проголосували 93% кримчан. Вже наступного дня після "голосування" десятки країн світу заявили про його невизнання.