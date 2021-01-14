В окупованому Криму продають винзавод "Коктебель": подробиці
Окупаційна влада Криму виставила на продаж винний завод "Коктебель". Його ціна на аукціоні стартує зі 100 мільйонів рублів, у гривнях це – понад 38 мільйонів.
Заявки на участь у аукціоні просять подати до 20 січня. Він запланований на 26 січня, про це повідомили на російському сайті, який розміщує інформацію щодо торгів.
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Що продають окупанти
- 73 об'єкти, вартістю 80,8 мільйона рублів. Мовиться про нерухоме майно, розташоване у Коктебелі, Щебетовці, Курортному та Наниковому.
- Крім цього, на продаж виставили й рухоме майно винзаводу – його вартість оцінили у трохи менше ніж 2 мільйони рублів.
- Земельні ділянки заводу "Коктебель" продають за більше ніж 17,35 мільйона рублів.
Всі ці об'єкти наразі орендує ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель". За інформацією "Крим.Реалії", його заснували у жовтні 2014 року. Компанією на 99,8% володіє "Гатчинський спиртовий завод" у Росії.
Його власником є Михайло Якубчик, якого ЗМІ називають родичем Сергія Наришкіна, очільника російської Служби зовнішньої розвідки.
Що відомо про "Коктебель"
Це – завод марочних вин, його заснували ще у 1879 році. "Коктебель" розташований в однойменному селищі у Криму.
Підприємство має власні виноградники, площею у понад 1 000 гектарів. А також великий ємнісний парк для виробництва портвейнів, тихих та десертних вин.
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