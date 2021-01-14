Окупаційна влада Криму виставила на продаж винний завод "Коктебель". Його ціна на аукціоні стартує зі 100 мільйонів рублів, у гривнях це – понад 38 мільйонів.

Заявки на участь у аукціоні просять подати до 20 січня. Він запланований на 26 січня, про це повідомили на російському сайті, який розміщує інформацію щодо торгів.

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Що продають окупанти

73 об'єкти, вартістю 80,8 мільйона рублів. Мовиться про нерухоме майно , розташоване у Коктебелі, Щебетовці, Курортному та Наниковому.

, розташоване у Коктебелі, Щебетовці, Курортному та Наниковому. Крім цього, на продаж виставили й рухоме майно винзаводу – його вартість оцінили у трохи менше ніж 2 мільйони рублів.

винзаводу – його вартість оцінили у трохи менше ніж 2 мільйони рублів. Земельні ділянки заводу "Коктебель" продають за більше ніж 17,35 мільйона рублів.

Всі ці об'єкти наразі орендує ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель". За інформацією "Крим.Реалії", його заснували у жовтні 2014 року. Компанією на 99,8% володіє "Гатчинський спиртовий завод" у Росії.

Його власником є Михайло Якубчик, якого ЗМІ називають родичем Сергія Наришкіна, очільника російської Служби зовнішньої розвідки.