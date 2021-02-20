Знову за старе: в окупованому Криму поновили розгляд справи проти експолітв'язня Бекірова

Джерело:"Радіо Свобода"
В окупованому Криму 19 лютого розпочали розгляд по суті кримінальної справи проти колишнього політв'язня Едема Бекірова. Сам кримський татарин у вересні 2019 року потрапив в результаті обміну в Україну, проте це так званих служителів Феміди не зупиняє.
Про розгляд справи в підконтрольному окупантам Центральному райсуді Сімферополя повідомив адвокат Олексій Ладін.
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Захисник зазначив, що раніше суддя Олександр Деменок взагалі скасував запобіжний захід Бекірову.
І ось зараз суддя Деменок починає заочний розгляд кримінальної справи стосовно Едема Бекірова. Сьогодні оголосили обвинувальний висновок. Захист пояснив, що вся справа – фальсифікація,
– написав Ладін.
Наступне засідання у справі відбудеться 4 березня.