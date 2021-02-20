Знову за старе: в окупованому Криму поновили розгляд справи проти експолітв'язня Бекірова

10:41

В окупованому Криму 19 лютого розпочали розгляд по суті кримінальної справи проти колишнього політв'язня Едема Бекірова. Сам кримський татарин у вересні 2019 року потрапив в результаті обміну в Україну, проте це так званих служителів Феміди не зупиняє.