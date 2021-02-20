Знову за старе: в окупованому Криму поновили розгляд справи проти експолітв'язня Бекірова

20 лютого 2021 , 10:41
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Джерело:

"Радіо Свобода"

В окупованому Криму 19 лютого розпочали розгляд по суті кримінальної справи проти колишнього політв'язня Едема Бекірова. Сам кримський татарин у вересні 2019 року потрапив в результаті обміну в Україну, проте це так званих служителів Феміди не зупиняє.

Про розгляд справи в підконтрольному окупантам Центральному райсуді Сімферополя повідомив адвокат Олексій Ладін.

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Захисник зазначив, що раніше суддя Олександр Деменок взагалі скасував запобіжний захід Бекірову.

І ось зараз суддя Деменок починає заочний розгляд кримінальної справи стосовно Едема Бекірова. Сьогодні оголосили обвинувальний висновок. Захист пояснив, що вся справа – фальсифікація,
– написав Ладін.

Наступне засідання у справі відбудеться 4 березня.

Головне про справу проти Едема Бекірова

  • Кримського татарина Бекірова затримала при в'їзді до окупованого Криму у грудні 2018 року. Чоловік хотів відвідати матір.
  • Суд заарештував Бекірова за зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів.
  • У рамках великого обміну полоненими 7 вересня 2019 року повернувся на українську територію і Бекіров.
  • У 2020 році в окупованому Криму поновили розгляд справи проти Бекірова, а в червні його навіть оголосили у розшук.