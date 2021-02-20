В окупованому Криму 19 лютого розпочали розгляд по суті кримінальної справи проти колишнього політв'язня Едема Бекірова. Сам кримський татарин у вересні 2019 року потрапив в результаті обміну в Україну, проте це так званих служителів Феміди не зупиняє.

Про розгляд справи в підконтрольному окупантам Центральному райсуді Сімферополя повідомив адвокат Олексій Ладін. Актуально Колишній політв’язень Асєєв забрав матір з окупованого Донецька Захисник зазначив, що раніше суддя Олександр Деменок взагалі скасував запобіжний захід Бекірову. І ось зараз суддя Деменок починає заочний розгляд кримінальної справи стосовно Едема Бекірова. Сьогодні оголосили обвинувальний висновок. Захист пояснив, що вся справа – фальсифікація,

– написав Ладін. Наступне засідання у справі відбудеться 4 березня. Головне про справу проти Едема Бекірова Кримського татарина Бекірова затримала при в'їзді до окупованого Криму у грудні 2018 року. Чоловік хотів відвідати матір.

Суд заарештував Бекірова за зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів.

У рамках великого обміну полоненими 7 вересня 2019 року повернувся на українську територію і Бекіров.

У 2020 році в окупованому Криму поновили розгляд справи проти Бекірова, а в червні його навіть оголосили у розшук.