На трасі в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки

Поблизу Бахчисарая в окупованому Росією Криму помітили колону російської військової техніки. Трасою "Таврида" проїхали приблизно 15 військових машин у супроводі автомобілів військової автоінспекції.

Про це повідомив кореспондент проєкту "Крим.Реалії". За його словами, військова техніка прямувала у сторону Севастополя.

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Російська військова техніка у Криму

Приблизно 15 військових машин у супроводі автомобілів військової автоінспекції помітили на трасі "Таврида".

Водночас на 2 перехрестях у самому Севастополі зафіксували патрулі військово-транспортної інспекції, а на рейді виконував маневри один із великих кораблів Чорноморського флоту Росії.

Мілітаризація Кримського півострова: що відомо

Після окупаціїї Криму у 2014 році Росія регулярно проводить військові навчання на території українського півострова та в акваторії Чорного моря.

на території українського півострова та в акваторії Чорного моря. Країна-агресор систематично завозить військову техніку в Крим , розміщує на півострові системи протиповітряної оборони.

, розміщує на півострові системи протиповітряної оборони. Генасамблея ООН у грудні 2020 року ухвалила посилену резолюцію. Нею Росію закликали припинити мілітаризацію Криму і вивести звідти свої війська.

Нею Росію закликали припинити мілітаризацію Криму і вивести звідти свої війська. Речниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції заявила, що Москва "має право проводити навчання і розміщувати в Криму військові об'єкти".