На трасі в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки
Поблизу Бахчисарая в окупованому Росією Криму помітили колону російської військової техніки. Трасою "Таврида" проїхали приблизно 15 військових машин у супроводі автомобілів військової автоінспекції.
Джерело:"Радіо Свобода"
Про це повідомив кореспондент проєкту "Крим.Реалії". За його словами, військова техніка прямувала у сторону Севастополя.
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Російська військова техніка у Криму
Приблизно 15 військових машин у супроводі автомобілів військової автоінспекції помітили на трасі "Таврида".
Водночас на 2 перехрестях у самому Севастополі зафіксували патрулі військово-транспортної інспекції, а на рейді виконував маневри один із великих кораблів Чорноморського флоту Росії.
Мілітаризація Кримського півострова: що відомо
- Після окупаціїї Криму у 2014 році Росія регулярно проводить військові навчання на території українського півострова та в акваторії Чорного моря.
- Країна-агресор систематично завозить військову техніку в Крим, розміщує на півострові системи протиповітряної оборони.
- Генасамблея ООН у грудні 2020 року ухвалила посилену резолюцію. Нею Росію закликали припинити мілітаризацію Криму і вивести звідти свої війська.
- Речниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції заявила, що Москва "має право проводити навчання і розміщувати в Криму військові об'єкти".
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