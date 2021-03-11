Поблизу Бахчисарая в окупованому Росією Криму помітили колону російської військової техніки. Трасою "Таврида" проїхали приблизно 15 військових машин у супроводі автомобілів військової автоінспекції.

Про це повідомив кореспондент проєкту "Крим.Реалії". За його словами, військова техніка прямувала у сторону Севастополя.

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Російська військова техніка у Криму

Приблизно 15 військових машин у супроводі автомобілів військової автоінспекції помітили на трасі "Таврида".

Водночас на 2 перехрестях у самому Севастополі зафіксували патрулі військово-транспортної інспекції, а на рейді виконував маневри один із великих кораблів Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року трасою Сімферополь – Армянськ проїхала колона російської військової техніки. Прямувала вона у сторону Красноперекопська. У складі колони було приблизно 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення.

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