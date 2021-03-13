Проросійські бойовики на окупованій частині Донбасу та у Криму продовжують незаконно утримувати українців. Станом на 13 березня 2021 року у полоні окупантів перебуває 382 людини.

На окупованих територіях російські найманці переслідують населення з проукраїнськими поглядами. Про це Уповноважена з прав людини Денісова заявила на зустрічі з новопризначеним Верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин Кайратом Абдрахмановим.

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Скільки українців утримують бойовики

На Донбасі – 268 українців;

на території Росії та в Криму – 114, з них 78 є кримськими татарами.

Що відомо про полонених українців

Раніше Денісова заявляла, що кількість наших громадян, яких незаконно утримують у Росії зросла за останній рік. Це попри те, що відбулося декілька обмінів полоненими.

Наразі перемовини про звільнення полонених на паузі – Росія їх блокує.

До речі, омбудсменка звернеться до своєї російської колеги Тетяни Москалькової через те, що викраденого українського бійця Євгенія Добринського утримують у севастопольському СІЗО в жахливих умовах.

Бойовики викрали військового зі спостережного пункту ще у травні 2020 року. Окупанти заявили, що він нібито хотів незаконно проникнути на їхню територію, а з собою буцімто ще мав пакет наркотиків.