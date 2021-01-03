В окупованому Криму через посуху зник водоспад Су-Учхан: фото
Проблема з водою на території тимчасово окупованого Криму знищила вже десятки озер та призвела до пересихання річок. Тепер під загрозою опинився водоспад Су-Учхан. Замість бурхливої річки з нього стікає ледь помітний струмок.
У Криму пересох водоспад
Туфів майданчик і схили гори Базар-Оба в урочищі Кизил-Коба майже повністю пересохли. Про це повідомляють "Крым.Реалии".
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На місці колись популярного і красивого водоспаду Су-Учхан тепер видніються лише поодинокі струмочки в декількох місцях на покритих мохом брилах.
Су-Учхан є частиною верхньої течії річки Кизилкобинки, витік якої розташований у глибині Кизил-Коба. Колись річка потужними струменями падала з 25-метрової висоти зі схилу гори Базар-Оба. Зараз же водоспад сильно зменшився, а сама річка обміліла.
Під час танення снігу або проливних дощів Су-Учхан спрямовувався вниз по кам'янистих схилах. Він утворював менші водоспади і неглибокі загати під ними, які ще називали "ваннами молодості",
– зауважило видання.
Як змінився водоспад Су-Учхан / Колаж 24 каналу
Додамо, що раніше водоспад був особливо популярний серед туристів і вважався однією з визначних пам'яток ладшафтно-рекреаційного парку "Урочища Кизил-Коба".
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